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Эрик Бикфалви
Эрик Бикфалви
Завершил карьеру
5 февраля 1988 (38)
#10 | Нападающий
187 см | 80 кг
Румыния
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
2025.04.24 10:56
7
Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях
2025.04.24 05:48
9
Бикфалви назвал виновного в его уходе из «Урала»
2025.04.23 20:56
2
Фото
Бикфалви подписал контракт с новым клубом
2025.02.19 21:51
Названа страна, в которой хочет продолжить карьеру Бикфалви
2025.01.26 17:48
3
Названа причина ухода Бикфалви из «Урала»
2025.01.20 10:22
3
Бикфалви может продолжить карьеру в РПЛ
2025.01.19 13:15
Бикфалви ответил, чем займется после расторжения контракта с «Уралом»
2025.01.18 09:00
3
Бикфалви обратился к болельщикам после ухода из «Урала»
2025.01.15 11:47
Фото
«Урал» расстался с легендой клуба
2025.01.15 09:47
4
Видео
Бикфалви расплакался после вылета «Урала» – его успокаивал Иванов
2024.06.01 21:42
2
Видео
Бикфалви рассек голову в первом матче года
2024.01.22 18:48
«Урал» ворвался в мировой топ! Оказался выше «Реала» и «Манчестер Сити»
2023.12.22 13:50
Лучшие иностранные бомбардиры в истории РПЛ: в топ попали игроки «Спартака», ЦСКА и «Зенита»
2023.10.25 11:20
2
Фото
Опубликована сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.09 11:26
3
Бикфалви анонсировал свой уход из «Урала» – в клубе отреагировали
2023.05.29 11:59
«Футбол – моя вторая страсть». Бикфалви рассказал, кем бы стал, если бы не футбол
2023.02.21 12:41
2
Бикфалви: «Европейские клубы предлагали приостановить контракт с «Уралом». Не мог так поступить»
2023.02.21 12:21
Бикфалви: «Я уже стал русским!»
2023.02.21 11:31
5
Бикфалви назвал двух лучших тренеров в своей карьере
2023.02.21 10:59
Бикфалви – о «Зените»: «Мы не с денежными мешками играем»
2023.02.21 09:55
2
«Урал» назвал сроки восстановления Бикфалви и Подберезкина
2022.09.21 08:41
1
В «Урале» назвали сроки восстановления Бикфалви после травмы
2022.09.18 19:54
1
Гончаренко рассказал о травме Бикфалви
2022.09.17 15:15
Бикфалви травмировался на третьей минуте матча «Урал» – «Ахмат»
2022.09.17 12:34
2
Генич: «Весь «Урал» из своих зарплат должен скидываться Бикфалви»
2022.09.11 20:58
2
Бикфалви намерен остаться в «Урале» после завершения карьеры
2022.08.05 15:26
Агент Бикфалви: «Эрик воспользуется опцией ФИФА и уедет из России, если мы получим звонок из «Реала»
2022.06.22 13:03
6
1
2
3
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Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
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