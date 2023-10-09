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    Опубликована сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 11-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Зенита», «Рубина», ЦСКА, «Урала», «Ростова», «Спартака» и «Балтики».

    Вратарь: Денис Адамов («Зенит»);

    Защитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Алексей Грицаенко («Рубин»), Егор Тесленко («Рубин»), Милан Гайич (ЦСКА);

    Полузащитники: Валентин Вада («Рубин»), Эрик Бикфалви («Урал»), Вильмар Барриос («Зенит»), Мохаммад Мохеби («Ростов»);

    Нападающие: Хесус Медина («Спартак»), Гедеон Гузина («Балтика»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2582

      Чермындыр 27 минут назад

      Почему собственно Медина, а не Кордоба?

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