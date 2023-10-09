Опубликована сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 11-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Зенита», «Рубина», ЦСКА, «Урала», «Ростова», «Спартака» и «Балтики».

Вратарь: Денис Адамов («Зенит»);

Защитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Алексей Грицаенко («Рубин»), Егор Тесленко («Рубин»), Милан Гайич (ЦСКА);

Полузащитники: Валентин Вада («Рубин»), Эрик Бикфалви («Урал»), Вильмар Барриос («Зенит»), Мохаммад Мохеби («Ростов»);

Нападающие: Хесус Медина («Спартак»), Гедеон Гузина («Балтика»).