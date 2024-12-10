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Команды
Рубин
Алексей Грицаенко
€ 1 млн
Алексей Грицаенко
Рубин
25 мая 1995 (31)
#27 | Защитник
186 см | 80 кг
Россия
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Публикации
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
4 сентября
Фото
Защитник «Рубина» отыграл тайм против «Динамо Мх» с переломом
2024.12.10 11:09
1
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.11.25 14:04
4
Фото
«Рубин» продлил контракт с 29-летним защитником
2024.09.04 21:46
Видео
Игрок «Рубина» попал мячом в арбитра – тот выронил флаг
2023.10.21 18:37
1
Фото
Опубликована сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.09 11:26
3
Игрок «Рубина» объяснил, в чем Первая лига похожа на АПЛ
2023.03.19 14:25
4
Игнатьев, Йевтич и еще пять футболистов вернулись в «Рубин» из аренды
2022.06.09 14:46
1
Климович, Грицаенко, Безденежных – в основе «Кубани» на дерби; Агкацев, Черников, Кривцов сыграют у «Краснодара»
2021.10.27 19:15
1
«Рубин» отдал Грицаенко в аренду «Кубани»
2021.09.02 18:29
Фото
Грицаенко и Костюков перешли из «Тамбова» в «Рубин»
2021.02.01 21:37
1
Директор «Тамбова»: «Грицаенко и Костюков уходят в «Рубин»
2021.01.05 14:40
3
Худяков: «Переговоры с «Рубином» по Костюкову и Грицаенко на финальной стадии»
2020.12.14 16:22
Журналист Короткин: «Грицаенко и Костюков перейдут из «Тамбова» в «Рубин»
2020.12.06 15:43
4
Фото
«Тамбов» подписал контракт с экс-защитником «Краснодара» Грицаенко
2020.08.11 00:09
1
«Краснодар» расторг контракт с защитником Грицаенко
2020.08.10 21:15
Грицаенко: «Жалко «Луч». В столице Дальнего Востока погибает футбол»
2020.03.16 16:23
1
Грицаенко: «Легендарный тарасовский борщ? Ел, ничего сверхъестественного. В Тарасовке отмечу каши, лучше не ел»
2020.03.16 14:32
2
Игрок «Тамбова» Грицаенко: «У Григоряна большая харизма. Мне он отвешивал пендаля»
2020.03.16 13:21
3
Четверо игроков «Енисея» пропустят матч с ЦСКА из-за травм
2018.12.04 10:54
3
Фото
«Енисей» усилился защитником «Краснодара» Грицаенко
2018.07.14 10:38
1
Баринов, Чалов и Обляков – в сборной РФПЛ-2017 из молодых игроков по версии УЕФА
2018.01.09 17:19
12
Грицаенко: «Если бы «Краснодар» реализовывал хотя бы половину своих моментов, то мог бы бороться за победу в РФПЛ»
2017.10.14 23:07
9
Шалимов: «Для дебюта в Премьер-лиге Грицаенко сыграл хорошо»
2017.08.01 11:51
Фото
Защитник «Луча-Энергии» перешел в «Краснодар»
2017.06.13 10:47
1
Защитник «Луча-Энергии» подписал контракт с «Краснодаром»
2017.03.20 10:51
9
Защитник «Луча-Энергии» Грицаенко, которым интересовался «Краснодар», закончит сезон в ФНЛ
2017.02.24 13:16
Источник: защитник «Луч-Энергии» перейдет в «Краснодар»
2017.02.23 18:12
3
Пресс-атташе «Луча-Энергии»: «Не видел руководство клуба уже неделю»
2017.02.12 15:20
3
«Амкар» разыскивает руководство «Луча-Энергии», чтобы купить игрока
2017.02.12 14:37
8
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2
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