Баринов, Чалов и Обляков – в сборной РФПЛ-2017 из молодых игроков по версии УЕФА

УЕФА составил сборную РФПЛ 2017 года из молодых игроков. В нее вошли три представителя «Краснодара», два футболиста «Локомотива» и лишь один из ЦСКА. Также в команде присутствуют два игрока «Спартака» – полузащитники Аяз Гулиев и Александр Зуев, – проведшие минувший год в аренде в «Анжи» и «Ростове» соответственно.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 18 лет).

Защитники: Алексей Грицаенко («Краснодар», 22 года), Никита Чернов («Урал», 21 год), Егор Сорокин («Рубин», 22 года), Михаил Лысов («Локомотив», 19 лет).

Полузащитники: Аяз Гулиев («Анжи», 21 год), Дмитрий Баринов («Локомотив», 21 год), Иван Обляков («Уфа», 19 лет), Александр Зуев («Ростов», 21 год).

Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар», 19 лет), Федор Чалов (ЦСКА, 19 лет).