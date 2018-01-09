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  • Баринов, Чалов и Обляков – в сборной РФПЛ-2017 из молодых игроков по версии УЕФА

Баринов, Чалов и Обляков – в сборной РФПЛ-2017 из молодых игроков по версии УЕФА

9 января 2018, 17:19
12

УЕФА составил сборную РФПЛ 2017 года из молодых игроков. В нее вошли три представителя «Краснодара», два футболиста «Локомотива» и лишь один из ЦСКА. Также в команде присутствуют два игрока «Спартака» – полузащитники Аяз Гулиев и Александр Зуев, – проведшие минувший год в аренде в «Анжи» и «Ростове» соответственно.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 18 лет).

Защитники: Алексей Грицаенко («Краснодар», 22 года), Никита Чернов («Урал», 21 год), Егор Сорокин («Рубин», 22 года), Михаил Лысов («Локомотив», 19 лет).

Полузащитники: Аяз Гулиев («Анжи», 21 год), Дмитрий Баринов («Локомотив», 21 год), Иван Обляков («Уфа», 19 лет), Александр Зуев («Ростов», 21 год).

Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар», 19 лет), Федор Чалов (ЦСКА, 19 лет).

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар ЦСКА Ростов Анжи Локомотив Уфа Урал Рубин Спартак Баринов Дмитрий Гулиев Аяз Чернов Никита Сорокин Егор Зуев Александр Лысов Михаил Грицаенко Алексей Игнатьев Иван Сафонов Матвей Чалов Федор Обляков Иван
Комментарии (12)
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challenger98
1515509540
Гулиев с Зуевым играли в аренде, а бомбардир пишет, что игроки Спартака А Чернов, игравший в аренде в Урале, уже не игрок ЦСКА?
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OfaZavr
1515512034
Может кто-нибудь из них вырастит в классного игрока, если конечно посторонние факторы не помешают.
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DOCTOR PENALTY
1515513029
Версия УЕФА. Интересно, а версия наших спецов есть? Может кто видел?
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kanav67
1515514300
Очень странно. Головину всего 21 год и он основной игрок сборной, а в этом составе его нет. Из всей полузащиты рядом с ним и поставить некого.
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zico2205
1515532147
Для меня 22 года- это уже сложившийся футболист, а прибавлять он должен год от года....Надо смотреть на 17-18 летних ребят и их выпускать на поле...А то у нас уже и в 30- все подающий надежды....
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Таганский
1515535304
Это приятно читать..
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igormaddog
1515558952
Наше будущее!Можно конечно ещё 2-3 фамилии внести,как запасных!
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