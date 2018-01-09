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    Баринов, Чалов и Обляков – в сборной РФПЛ-2017 из молодых игроков по версии УЕФА

    УЕФА составил сборную РФПЛ 2017 года из молодых игроков. В нее вошли три представителя «Краснодара», два футболиста «Локомотива» и лишь один из ЦСКА. Также в команде присутствуют два игрока «Спартака» – полузащитники Аяз Гулиев и Александр Зуев, – проведшие минувший год в аренде в «Анжи» и «Ростове» соответственно.

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 18 лет).

    Защитники: Алексей Грицаенко («Краснодар», 22 года), Никита Чернов («Урал», 21 год), Егор Сорокин («Рубин», 22 года), Михаил Лысов («Локомотив», 19 лет).

    Полузащитники: Аяз Гулиев («Анжи», 21 год), Дмитрий Баринов («Локомотив», 21 год), Иван Обляков («Уфа», 19 лет), Александр Зуев («Ростов», 21 год).

    Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар», 19 лет), Федор Чалов (ЦСКА, 19 лет).

    Источник: РПЛ

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    09.01.2018 17:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 10 января 2018, 07:35

      Наше будущее!Можно конечно ещё 2-3 фамилии внести,как запасных!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 10 января 2018, 01:01

      Это приятно читать..

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 января 2018, 00:09

      Для меня 22 года- это уже сложившийся футболист, а прибавлять он должен год от года....Надо смотреть на 17-18 летних ребят и их выпускать на поле...А то у нас уже и в 30- все подающий надежды....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      kanav67 9 января 2018, 19:11

      Очень странно. Головину всего 21 год и он основной игрок сборной, а в этом составе его нет. Из всей полузащиты рядом с ним и поставить некого.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 18:50

      Версия УЕФА. Интересно, а версия наших спецов есть? Может кто видел?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 18:33

      Может кто-нибудь из них вырастит в классного игрока, если конечно посторонние факторы не помешают.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > OfaZavr 9 января 2018, 18:51

      Ну 1-2-3-4 должны. Всё-таки ЧМ должен как-то повлиять

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 18:55

      надеюсь на это, классно было бы увидеть среди наших сильных игроков как бывало раньше.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > OfaZavr 9 января 2018, 18:59

      ++++++++++++

      1
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      Рейтинг: +52

      challenger98 9 января 2018, 17:52

      Гулиев с Зуевым играли в аренде, а бомбардир пишет, что игроки Спартака
      А Чернов, игравший в аренде в Урале, уже не игрок ЦСКА?

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      Рейтинг: +206

      skipushkach > Don Diablo 9 января 2018, 18:19

      ты не правильно его понял,он имел ввиду,что двух игроков Спартака,которые в аренде,записали,как игроков московского клуба,а игрока ЦСКА который в аренде,представили как игрока Урала(уж простите за тавтологию)

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      Рейтинг: +206

      skipushkach > Don Diablo 9 января 2018, 18:25

      Зная ЦСКА и ситуацию с защитниками в клубе,мне кажется это далеко не факт,хотя вероятность большая,да и официально он в аренде еще

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