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Михаил Лысов
Михаил Лысов
Завершил карьеру
29 января 1998 (28)
#84 | Защитник
182 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Лысов: «Первые полгода не мог смотреть футбол больше тайма. Попробовал вернуться в «Нижнем Новгороде», но понял, что это все»
2022.02.01 10:40
1
«Жаль, что всe так быстро закончилось». Лысов – о завершении карьеры в 23 года
2022.02.01 09:01
1
Фото
«Локомотив» вышел на игру с «Арсеналом» в футболках в поддержку Лысова. Он завершил карьеру в 23 года и будет работать в академии
2021.07.24 21:32
2
«Организм дал знак». Экс-защитник «Локомотива» Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года
2021.07.22 14:36
7
Семин – о завершении карьеры Лысова: «Очень обидно. Думаю, он поспешил с решением»
2021.07.22 11:59
1
Sport24: экс-защитник «Локомотива» Лысов завершит карьеру в 23 года
2021.07.22 10:32
1
Агент – о возможном завершении карьеры Лысова: «На следующей неделе все будет понятно»
2021.06.24 21:59
Экс-защитник «Локомотива» Лысов может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
2021.06.24 20:33
1
Экс-игрок «Локомотива» Лысов может перейти в «Уфу» или «Нижний Новгород»
2021.06.17 17:26
1
Лысову запретили заниматься спортом несколько месяцев из-за проблем с сосудами
2020.10.15 18:49
Защитник «Локомотива» Лысов пропустит несколько матчей из-за травмы
2019.08.19 13:31
Лысов – после победы в Кубке России: «Есть ощущение, что могли выиграть и чемпионат»
2019.05.22 20:49
6
Фото
Обляков, Шапи, Игнатьев и Чалов – в символической сборной России до 21 года
2019.04.10 19:20
14
Селихов, Айртон, Ташаев – в основе «Спартака» на матч с «Локомотивом»; Лысов, Крыховяк, Смолов сыграют у чемпионов России
2019.01.29 19:08
15
Видео
«Когда нашему тренеру нечего делать, он гоняет Лысова». Смолов и Идову поучаствовали в «Премьер-лиге плохих шуток»
2019.01.25 13:07
4
Смолов, Лысов, Рыбус – в составе «Локомотива» на матч с «Анжи»; Новосельцев, Чайковский, Савичев сыграют у гостей
2018.08.26 17:54
6
Еременко, Лысов и Мбаппе претендуют на награду Golden Boy
2018.07.02 10:07
17
Баринов, Чалов и Обляков – в сборной РФПЛ-2017 из молодых игроков по версии УЕФА
2018.01.09 17:19
12
Видео
Лысов продлил контракт с «Локомотивом»
2017.12.15 11:21
9
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Лысов: «Без разницы по какой схеме играть. Главное – обыграть Армению»
2017.11.08 08:31
Бушманов: «Молодым российским игрокам стали доверять в клубах»
2017.11.08 06:04
Лысов: «Марсело слишком много играет на публику. Мои ориентиры — Менди и Алаба»
2017.11.05 14:17
2
Лысов не стал обвинять Медведева в пропущенных голах от «Шерифа»
2017.11.03 06:35
3
Лысов: «Фарфан – просто зверь»
2017.10.30 01:40
3
Агент — о Лысове: «Есть конкретный из двух бельгийских клубов, игрока активно просматривают»
2017.10.24 22:37
6
Эдер, Фарфан, Лысов сыграют против «Фастава» с первых минут
2017.09.28 21:04
3
Мещеряков: «Локомотив» возьмет Дзюбу, если он согласится на существенное понижение зарплаты»
2017.07.31 07:31
25
Фарфан – на острие атаки «Локомотива» на игру против «Анжи»
2017.07.30 16:26
8
Лысов: «Играть против Фернандеса было очень сложно»
2017.07.22 08:51
2
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