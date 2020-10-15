Лысову запретили заниматься спортом несколько месяцев из-за проблем с сосудами

У защитника «Локомотива» Михаила Лысова обнаружились проблемы с сосдуами.

После медицинского обследования врачи сказали игроку исключить занятия спортом на несколько месяцев. В течение этого периода Лысов будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов.

В конце сентября игрок на тренировке получил травму сухожилия одной из мышц бедра, после чего не выходил не поле.