Лысову запретили заниматься спортом несколько месяцев из-за проблем с сосудами

У защитника «Локомотива» Михаила Лысова обнаружились проблемы с сосдуами.
После медицинского обследования врачи сказали игроку исключить занятия спортом на несколько месяцев. В течение этого периода Лысов будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов.
В конце сентября игрок на тренировке получил травму сухожилия одной из мышц бедра, после чего не выходил не поле.
- Лысов – воспитанник «Локомотива».
- В этом сезоне он принял участие только в одной игре РПЛ.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»