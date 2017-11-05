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  • Лысов: «Марсело слишком много играет на публику. Мои ориентиры — Менди и Алаба»

Лысов: «Марсело слишком много играет на публику. Мои ориентиры — Менди и Алаба»

5 ноября 2017, 14:17
2

Игрок «Локомотива» Михаил Лысов рассказал о различиях между молодежной командой и основной. Также он сказал, на каких игроков старается ориентироваться.

«С тех пор, как я перешел из «молодежки» в основу, стал намного внимательнее и требовательнее к себе относиться. Нагрузки несопоставимы, нужно уметь перестроиться, не жалеть себя.

Основная команда – это команда мастеров. Тут уже априори все игроки обладают хорошими базовыми данными. И работают только на поддержание формы. Плюс тактика, командное взаимодействие.

Я точно знаю, что мне нельзя спать меньше восьми часов в день – иначе начинаю чувствовать себя хуже. Что касается питания, то придерживаюсь разве что правила о том, что ужин должен быть без углеводов. Бургеры? Я их не ем уже год. В основном питаюсь на базе – а тут все правильное и полезное. Можно смело есть и не думать.

Мои ориентиры в футболе — Бенжамин Менди и Давид Алаба. Менди – один из лучших защитников прямо сейчас. Есть еще Марсело из «Реала», но он слишком много играет на публику. Играть надо на качество, а не на красоту!

Возьмите статистику Алабы и Марсело. У Алабы – много голов и голевых передач. Но именно последний считается, почему-то, лучшим защитником», — сказал Лысов.

Сегодня «Локомотив» сыграет домашний матч с ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России. Игра начнется в 16:30. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Лысов Михаил
Комментарии (2)
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Synthetic
1509884895
Марсело ЛЧ берет два года подряд. Бред какой-то сказанул)))
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Psih86
1509890935
А футбол это вообще игра для кого?...для публики или так ради денег...Кто умеет играть красиво,тот играет!!!
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