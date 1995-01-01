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    Агент – о возможном завершении карьеры Лысова: «На следующей неделе все будет понятно»

    Вадим Шпинев, агент бывшего защитника «Локомотива» Михаила Лысова, отреагировал на информацию, что его клиент может закончить карьеру.

    «Пока не хочу ничего комментировать. Окончательная точка еще не поставлена. Я думаю, что на следующей неделе все будет понятно», – сказал агент.

    • Лысов – воспитанник «Локомотива». Он покинул клуб этим летом в связи с истечением контракта.
    • В минувшем сезоне футболист принял участие только в 1 матче.
    • У 23-летнего игрока в октябре прошлого года обнаружили проблемы с сосудами.
    • Сообщалось, что интерес к нему проявляют «Уфа» и «Нижний Новгород».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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