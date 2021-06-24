Агент – о возможном завершении карьеры Лысова: «На следующей неделе все будет понятно»

Вадим Шпинев, агент бывшего защитника «Локомотива» Михаила Лысова, отреагировал на информацию, что его клиент может закончить карьеру.

«Пока не хочу ничего комментировать. Окончательная точка еще не поставлена. Я думаю, что на следующей неделе все будет понятно», – сказал агент.