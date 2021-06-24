Экс-защитник «Локомотива» Лысов может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов рассматривает вариант с уходом из профессионального футбола.

В октябре прошлого года футболисту запретили заниматься спортом на протяжении нескольких месяцев из-за проблем с сосудами.

Сейчас 23-летнему игроку разрешили вернуться к тренировкам, однако он может завершить карьеру, пишет «РБ-Спорт».

Лысов рассчитывал на продление контракта с «Локомотивом», однако предложений от клуба не последовало. Переходить в команду не из Москвы он не хочет.

В связи с этим не исключено, что левый фулбек закончит с футболом. Тем более, в семье переживают за его здоровье.