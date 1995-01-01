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    Экс-защитник «Локомотива» Лысов может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

    Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов рассматривает вариант с уходом из профессионального футбола.

    В октябре прошлого года футболисту запретили заниматься спортом на протяжении нескольких месяцев из-за проблем с сосудами.

    Сейчас 23-летнему игроку разрешили вернуться к тренировкам, однако он может завершить карьеру, пишет «РБ-Спорт».

    Лысов рассчитывал на продление контракта с «Локомотивом», однако предложений от клуба не последовало. Переходить в команду не из Москвы он не хочет.

    В связи с этим не исключено, что левый фулбек закончит с футболом. Тем более, в семье переживают за его здоровье.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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