Бушманов: «Молодым российским игрокам стали доверять в клубах»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал о ближайших задачах для команды. Он отметил, что российская «молодежка» является фаворитом в предстоящем матче со сверстниками из Армении в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2019. Игра пройдет в Ереване 10 ноября.

После этого российские футболисты проведут контрольный матч в Фрозиноне 14 ноября (20.30) с Италией, уже обеспечившей себе участие в Евро-2019 как хозяйка турнира.

— У нас в каждом поколении есть талантливые и перспективные футболисты, сейчас складывается такая ситуация в стране, что молодым российским игрокам стали доверять. Это плюс для них, но важно использовать и реализовать те шансы, которые им предоставляются. Наши задачи ставятся поэтапно, сейчас задача — пробиться в финальную часть чемпионата Европы, а дальше уже будем смотреть и думать, как нам попадать на Олимпиаду-2020.

— Насколько активно за «молодежкой» следит Черчесов?

— Мы обсуждаем с ним тактические варианты, но разговора о том, что «молодежка» должна жестко играть по той же схеме, что и первая команда, не было. И Станислав Саламович придерживается такого же мнения: нужно исходить из того, какие есть футболисты, как они играют в своих клубах, насколько им привычна та или иная схема. Например, схема с тремя центральными защитниками сейчас популярна, но молодые ребята не играют в своих клубах по ней — поэтому использовать такой вариант в молодежной сборной было бы неправильно. Главное — развивать ребят, давать им возможность сыграть, важно, чтобы они при этом выигрывали, тогда и будет рост.

— Впервые в сборную вызван Михаил Лысов из «Локомотива». Все потому, что он играет в «основе» лидера РФПЛ?

— Мы давно следили за ним, когда Лысов еще играл весной. Сейчас он провел несколько игр, и видно, что парень растет и прибавляет. Мы рады, что молодые игроки появляются и играют на уровне РФПЛ. Плюс сейчас «Локомотив» идет на первом месте. Мы фавориты в игре с Арменией, нам нужно много атаковать, при этом создавать моменты и реализовывать их. Тогда все будет нормально.