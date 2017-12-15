Лысов продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Михаил Лысов, являющийся воспитанником железнодорожников, продлил свой контракт с клубом. Новое соглашение является долгосрочным. Подробности сделки не сообщаются.

«Ждал этого события. И сейчас абсолютно счастлив. В будущее смотрю с уверенностью, впереди новые вызовы. Буду стараться приносить пользу команде, выкладываться на все 100 процентов на поле», – сказал Лысов после подписания всех бумаг.

«Для клуба, который ценит свои корни и стремится развиваться, важно сохранять своих ребят для первой команды. Сегодня мы продлили соглашение с очередным нашим воспитанником и желаем ему успехов! Рады наблюдать за прогрессом Михаила, но главное у него еще впереди: расти в основной команде и в будущем в сборной России», – добавил президент «Локомотива» Илья Геркус.

Всего в текущем сезоне на счету Лысова 14 матчей за основную команду.