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    Лысов продлил контракт с «Локомотивом»

    Нападающий «Локомотива» Михаил Лысов, являющийся воспитанником железнодорожников, продлил свой контракт с клубом. Новое соглашение является долгосрочным. Подробности сделки не сообщаются.

    «Ждал этого события. И сейчас абсолютно счастлив. В будущее смотрю с уверенностью, впереди новые вызовы. Буду стараться приносить пользу команде, выкладываться на все 100 процентов на поле», – сказал Лысов после подписания всех бумаг.

    «Для клуба, который ценит свои корни и стремится развиваться, важно сохранять своих ребят для первой команды. Сегодня мы продлили соглашение с очередным нашим воспитанником и желаем ему успехов! Рады наблюдать за прогрессом Михаила, но главное у него еще впереди: расти в основной команде и в будущем в сборной России», – добавил президент «Локомотива» Илья Геркус.

    Всего в текущем сезоне на счету Лысова 14 матчей за основную команду.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    15.12.2017 11:21
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    Комментарии (10)
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    Fan Loko mik
    1513326786
    Ну вот и славно, перспективный игрок, да и как человек уравновешенный и знающий себе цену!
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    Diesel133
    1513327936
    замечательно! сколько уже молодых при Геркусе продлили! Не что при Смо, все разбежались..
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    DeviDjons
    1513337816
    Ещё Баринова и Миранчуков продлить бы!
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    ologreds
    1694991730
    numo529246
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