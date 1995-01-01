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    Лысов – после победы в Кубке России: «Есть ощущение, что могли выиграть и чемпионат»

    Защитник «Локомотива» Михаил Лысов прокомментировал результат финального матча Кубка России против «Урала» (0:1).

    «Мы все счастливы, отдали много сил. Был очень тяжелый путь к этой победе. Мы заслужили победу. У меня есть ощущение, что могли выиграть и чемпионат страны, было много матчей, где нужно было забирать свои очки. В начале второго тайма просели из-за тяжелого графика. Это мой самый главный матч за «Локомотив», – сказал Лысов.

    • «Локомотив» в восьмой раз выиграл Кубок России.
    • В РПЛ команда Юрия Семина занимает второе место с 53 очками за тур до конца чемпионата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10462

      bset 46 минут назад

      У нас, армейцев, тоже ощущение, что мы могли выиграть чемпионат)))

      0
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      Рейтинг: +9523

      Garrincha58 56 минут назад

      а завтра скажет есть ощущения что могли выиграть ЛЧ

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