Защитник «Локомотива» Михаил Лысов прокомментировал результат финального матча Кубка России против «Урала» (0:1).

«Мы все счастливы, отдали много сил. Был очень тяжелый путь к этой победе. Мы заслужили победу. У меня есть ощущение, что могли выиграть и чемпионат страны, было много матчей, где нужно было забирать свои очки. В начале второго тайма просели из-за тяжелого графика. Это мой самый главный матч за «Локомотив», – сказал Лысов.

«Локомотив» в восьмой раз выиграл Кубок России.

В РПЛ команда Юрия Семина занимает второе место с 53 очками за тур до конца чемпионата.

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