Юрий Палыч – царь! В 72 года выигрывает и развивается

А ещe прокачивает игроков и много экспериментирует

«Локомотив» второй раз за три года обыграл «Урал» в финале Кубка России. Для «Локо» это уже третья победа в турнире за последние пять лет. Для Юрия Сeмина – шестая с командой. В первый раз тренер побеждал в Кубке России с «Локо» аж в 1996 году.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 22, 2019

Юрия Палыча часто критикуют. Называют его методы устаревшими, а все его заслуги списывают на слабость конкурентов. Сeмин смеeтся над критиками и доказывает свою свежесть не только на пресс-конференциях, но и в результатах. После возвращения в «Локо» Юрий Палыч выиграл три титула за три года: дважды кубок и чемпионство.

Сeмин доказывает, что может прогрессировать и меняться как тренер даже в 72 года. Он тасует схемы, исходя из соперника, и придумывает интересные роли для игроков. Заимствует современные тренды у мировых клубов. Например, может отодвинуть хорошо пасующего полузащитника в оборону (Крыховяк, Баринов), чтобы улучшить выход в атаку. Или поставить двух атакующих полузащитников (братьев Миранчуков) в центр поля, аля Сильва и Де Брейне в «Сити», чтобы лучше прессинговать и вскрывать оборону соперников.

И Сeмин не разучился работать с игроками. Именно при нeм начал играть Антон Миранчук – сейчас он один из главных талантов России. Окреп брат Алексей. Дмитрий Баринов вырос в сильного бокс-ту-бокса. Списанный Фарфан при Палыче выдал лучший сезон в карьере. А оказавшийся ненужным «Рубину» Кверквелия стал одним из лучших защитников в лиге.

После финального свистка футболисты подбрасывали Сeмина в воздух так, будто ему и нет 72.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 22, 2019

Перед сезоном руководство поставило Юрию условие: если команда попадeт в первую пятeрку в чемпионате и возьмeт кубок – контракт автоматически продлевается. Поздравляем, Юрий Палыч. Вы заслужили!