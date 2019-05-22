Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Юрий Палыч – царь! В 72 года выигрывает и развивается


    3
    Голосов: 2
    Сегодня, 21:14
    А ещe прокачивает игроков и много экспериментирует

    «Локомотив» второй раз за три года обыграл «Урал» в финале Кубка России. Для «Локо» это уже третья победа в турнире за последние пять лет. Для Юрия Сeмина – шестая с командой. В первый раз тренер побеждал в Кубке России с «Локо» аж в 1996 году.

    Юрия Палыча часто критикуют. Называют его методы устаревшими, а все его заслуги списывают на слабость конкурентов. Сeмин смеeтся над критиками и доказывает свою свежесть не только на пресс-конференциях, но и в результатах. После возвращения в «Локо» Юрий Палыч выиграл три титула за три года: дважды кубок и чемпионство.

    Сeмин доказывает, что может прогрессировать и меняться как тренер даже в 72 года. Он тасует схемы, исходя из соперника, и придумывает интересные роли для игроков. Заимствует современные тренды у мировых клубов. Например, может отодвинуть хорошо пасующего полузащитника в оборону (Крыховяк, Баринов), чтобы улучшить выход в атаку. Или поставить двух атакующих полузащитников (братьев Миранчуков) в центр поля, аля Сильва и Де Брейне в «Сити», чтобы лучше прессинговать и вскрывать оборону соперников.

    И Сeмин не разучился работать с игроками. Именно при нeм начал играть Антон Миранчук – сейчас он один из главных талантов России. Окреп брат Алексей. Дмитрий Баринов вырос в сильного бокс-ту-бокса. Списанный Фарфан при Палыче выдал лучший сезон в карьере. А оказавшийся ненужным «Рубину» Кверквелия стал одним из лучших защитников в лиге.

    После финального свистка футболисты подбрасывали Сeмина в воздух так, будто ему и нет 72.

    Перед сезоном руководство поставило Юрию условие: если команда попадeт в первую пятeрку в чемпионате и возьмeт кубок – контракт автоматически продлевается. Поздравляем, Юрий Палыч. Вы заслужили!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12920

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Юрий Палыч, говорят, что 7 - счастливая цифра, осталось ещё разок выиграть Кубок! Успехов и здоровья!!! Локо вперёд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5808

      KLIM777 40 минут назад

      Да! Палыч вызывает уважение!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      wobaekat 1 час назад

      юпве

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70865
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru