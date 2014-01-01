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    «Жаль, что всe так быстро закончилось». Лысов – о завершении карьеры в 23 года

    Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов рассказал о завершении карьеры в 23 года.

    «У меня не было депрессии, душевных терзаний – может быть, потому что за восемь месяцев морально к чему-то подобному уже подготовился. Но переосмысление случившегося и поиск себя продолжаются до сих пор. Очень помогла поддержка друзей и семьи. А ещe – рождение сына. Ему год и три месяца всего.

    Жаль, конечно, что всe так быстро закончилось. А с другой стороны – кое-что в футболе успел: выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок. Только гол за «Локо» не забил, но это точно не самое главное», – сказал Лысов.

    • Лысов – воспитанник «Локомотива».
    • Он покинул клуб летом 2021 года в связи с истечением контракта.
    • В октябре 2020 года ему запретили заниматься спортом из-за проблем с сосудами.

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    «Организм дал знак». Экс-защитник «Локомотива» Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года

    Семин – о завершении карьеры Лысова: «Очень обидно. Думаю, он поспешил с решением»

    Источник: «Чемпионат»

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