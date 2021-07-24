«Локомотив» вышел на игру с «Арсеналом» в футболках в поддержку Лысова. Он завершил карьеру в 23 года и будет работать в академии

Игроки «Локомотива» вышли на матч первого тура РПЛ против «Арсенала» в специальных майках, посвященных экс-партнеру Михаилу Лысову. На этой неделе он решил завершить карьеру – в возрасте 23 лет.

«Удачи на новом футбольном пути!

Михаил Лысов, защищавший цвета «Локомотива», объявил о завершении карьеры. Перед матчем с «Арсеналом» состоялась церемония, посвященная экс-защитнику «железнодорожников».

С 1 августа Михаил начнeт работу в тренерском штабе клубной Академии», – написал «Локомотив».

У Лысова проблемы с сердцем.

Лысов – воспитанник «Локомотива».

Он брал с клубом РПЛ и Кубок России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Организм дал знак». Экс-защитник «Локомотива» Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года