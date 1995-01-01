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    «Организм дал знак». Экс-защитник «Локомотива» Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года

    Защитник «Локомотива» Михаил Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года.

    «Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьeзные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя.

    Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остаeтся. Да, решение тяжeлое, но жизнь на этом не заканчивается.

    Благодарен «Локо» за то, что они меня воспитывали с ранних лет. Клуб подарил мне пусть не большую, но хорошую карьеру. Удалось выиграть чемпионат России, Кубок, принимать в этом участие. Благодарен клубу, всем тренерам, игрокам, персоналу. Совместными усилиями они подарили мне такую карьеру.

    Планирую остаться в футболе. Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, моe это или нет. Но желание такое есть.

    Всегда старался на тренировках всe делать на максимум. Может, где-то мне это и помешало. Значит, так было суждено», – сказал Лысов.

    • Лысов – воспитанник «Локомотива».
    • Он покинул клуб этим летом в связи с истечением контракта.
    • В октябре прошлого года ему запретили заниматься спортом из-за проблем с сосудами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3052

      PAREVG. 1 час назад

      Удачи, и береги себя.

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      Рейтинг: +1053

      Mariner 3 часа назад

      Ну если паровозы не продлили контракт, значит футболер был из него так себе. Так что для нас (для всех болел РПЛ) он не потеря. Здоровья парню.

      0
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner > Mariner 3 часа назад

      Парень - чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Mariner > Cleaner 2 часа назад

      О да, отсидел на скамейке и теперь за ним числятся все достижения клуба )) А этому псевдочемпиону даже контракт не предложили! За реально достойными игроками клубы бегают. Его уровень - всякие вон Нижние Новгороды, а дальше ФНЛ.

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      Рейтинг: +1116

      vmonomah17 > Cleaner 2 часа назад

      Вот он и не выдержал обладать столькими наградами, что закончил карьеру)))

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      Рейтинг: +169

      RdAMR10 3 часа назад

      Миша, здоровья тебе! Учись, совершенствуйся и всё получится! Стань русским Нагельсманом)) удачи!

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      Рейтинг: +151

      Guinnesss 3 часа назад

      Печально! :(

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