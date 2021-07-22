«Организм дал знак». Экс-защитник «Локомотива» Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года.

«Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьeзные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя.

Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остаeтся. Да, решение тяжeлое, но жизнь на этом не заканчивается.

Благодарен «Локо» за то, что они меня воспитывали с ранних лет. Клуб подарил мне пусть не большую, но хорошую карьеру. Удалось выиграть чемпионат России, Кубок, принимать в этом участие. Благодарен клубу, всем тренерам, игрокам, персоналу. Совместными усилиями они подарили мне такую карьеру.

Планирую остаться в футболе. Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, моe это или нет. Но желание такое есть.

Всегда старался на тренировках всe делать на максимум. Может, где-то мне это и помешало. Значит, так было суждено», – сказал Лысов.