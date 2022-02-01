Лысов: «Первые полгода не мог смотреть футбол больше тайма. Попробовал вернуться в «Нижнем Новгороде», но понял, что это все»

Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов раскрыл подробности завершения карьеры в 23 года.

«У Николича я сыграл только раз – в августе 2020-го с «Ахматом». Работал как обычно, готовился к следующим матчам, а после очередной тренировки вдруг поплохело. Никогда раньше такого не было – все медосмотры проходил без вопросов.

Попал в больницу. Обследование показало проблемы с сосудами. Врачи сразу предупредили: «Лучше не надо. Тебе противопоказаны нагрузки и стрессы». Родители тоже были против, чтобы я продолжал, очень боялись повторения. Жена отговаривала, говорила: здоровье важнее.

Первые полгода мне вообще нельзя было нервничать, поэтому даже футбол не мог смотреть больше тайма. Сам себя ограничивал. Выключал телек и потом просто результат узнавал.

У меня тогда было достаточно времени на раздумья – возобновлять карьеру или не стоит. И спустя восемь месяцев после первого звоночка я всe-таки попробовал вернуться. В «Нижнем Новгороде» у Кержакова. Неделю с ними потренировался, пока организм не подал повторный сигнал.

Я понял: это всe, вернуться нельзя, без шансов», – сказал Лысов.