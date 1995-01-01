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    Лысов: «Первые полгода не мог смотреть футбол больше тайма. Попробовал вернуться в «Нижнем Новгороде», но понял, что это все»

    Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов раскрыл подробности завершения карьеры в 23 года.

    «У Николича я сыграл только раз – в августе 2020-го с «Ахматом». Работал как обычно, готовился к следующим матчам, а после очередной тренировки вдруг поплохело. Никогда раньше такого не было – все медосмотры проходил без вопросов.

    Попал в больницу. Обследование показало проблемы с сосудами. Врачи сразу предупредили: «Лучше не надо. Тебе противопоказаны нагрузки и стрессы». Родители тоже были против, чтобы я продолжал, очень боялись повторения. Жена отговаривала, говорила: здоровье важнее.

    Первые полгода мне вообще нельзя было нервничать, поэтому даже футбол не мог смотреть больше тайма. Сам себя ограничивал. Выключал телек и потом просто результат узнавал.

    У меня тогда было достаточно времени на раздумья – возобновлять карьеру или не стоит. И спустя восемь месяцев после первого звоночка я всe-таки попробовал вернуться. В «Нижнем Новгороде» у Кержакова. Неделю с ними потренировался, пока организм не подал повторный сигнал.

    Я понял: это всe, вернуться нельзя, без шансов», – сказал Лысов.

    • Лысов – воспитанник «Локомотива».
    • Он покинул клуб летом 2021 года в связи с истечением контракта.
    • В октябре 2020 года ему запретили заниматься спортом из-за проблем с сосудами.

    «Жаль, что всe так быстро закончилось». Лысов – о завершении карьеры в 23 года

    «Локомотив» вышел на игру с «Арсеналом» в футболках в поддержку Лысова. Он завершил карьеру в 23 года и будет работать в академии

    «Организм дал знак». Экс-защитник «Локомотива» Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года

    Источник: «Чемпионат»

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