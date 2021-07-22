Sport24: экс-защитник «Локомотива» Лысов завершит карьеру в 23 года

Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов не вернется в профессиональный футбол.

По информации Sport24, игрок принял принципиальное решение о завершении карьеры. У него опять начались проблемы с сосудами, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон.

23-летний футболист из-за проблем со здоровьем не подписал контракт с «Нижним Новгородом».