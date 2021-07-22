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    Sport24: экс-защитник «Локомотива» Лысов завершит карьеру в 23 года

    Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов не вернется в профессиональный футбол.

    По информации Sport24, игрок принял принципиальное решение о завершении карьеры. У него опять начались проблемы с сосудами, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон.

    23-летний футболист из-за проблем со здоровьем не подписал контракт с «Нижним Новгородом».

    • Лысов – воспитанник «Локомотива».
    • Он покинул клуб этим летом в связи с истечением контракта.
    • В октябре прошлого года ему запретили заниматься спортом из-за проблем с сосудами.

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    Источник: Sport24

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