Sport24: экс-защитник «Локомотива» Лысов завершит карьеру в 23 года

Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов не вернется в профессиональный футбол.
По информации Sport24, игрок принял принципиальное решение о завершении карьеры. У него опять начались проблемы с сосудами, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон.
23-летний футболист из-за проблем со здоровьем не подписал контракт с «Нижним Новгородом».
- Лысов – воспитанник «Локомотива».
- Он покинул клуб этим летом в связи с истечением контракта.
- В октябре прошлого года ему запретили заниматься спортом из-за проблем с сосудами.
Источник: Sport24