Лысов: «Фарфан – просто зверь»

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов после победного матча 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» отметил игру нападающего Джефферсона Фарфана.

Напомним, что 33-летний перуанский форвард в поединке с сине-бело-голубыми забил два гола и сделал результативную передачу.

«Подводя итог, думаю, что мы победили больше за счет командной игры.

Ну и надо признать — Фарфан просто зверь. Он очень профессионально относится к делу. Поддерживать такую сумасшедшую форму в столь солидном возрасте дано не каждому», — отметил Лысов.