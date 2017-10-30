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Лысов: «Фарфан – просто зверь»

30 октября 2017, 01:40
3

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов после победного матча 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» отметил игру нападающего Джефферсона Фарфана.

Напомним, что 33-летний перуанский форвард в поединке с сине-бело-голубыми забил два гола и сделал результативную передачу.

«Подводя итог, думаю, что мы победили больше за счет командной игры.

Ну и надо признать — Фарфан просто зверь. Он очень профессионально относится к делу. Поддерживать такую сумасшедшую форму в столь солидном возрасте дано не каждому», — отметил Лысов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон Лысов Михаил
Комментарии (3)
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Wagarti
1509319350
Респект Фарфану за игру, Лысову - за отзыв, Локо - за победу, Палычу - за Локо и за всю карьеру, лучший чел в росфутболе! Ура! Победы в чемпионате!
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XaXatyn
1509321053
Фарфан очень приятно удивляет своей большой отдачей и огромным желанием играть !
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a-rakhmatov
1509347754
Фарфан - красавчик!!....исполнил красивую игру, да еще с лидером)))
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