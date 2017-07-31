Мещеряков: «Локомотив» возьмет Дзюбу, если он согласится на существенное понижение зарплаты»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о том, как в клубе планируют закрыть позицию травмированного нападающего команды Ари. По его словам, будет дан шанс молодым игрокам, при этом имеют место возможные приобретения на трансферном рынке.

Напомним, что Ари получил травму в матче с ЦСКА во втором туре и был оперативно прооперирован. Его восстановление займет около четырех месяцев.

– Будете кого-то приобретать на замену травмированному Ари?

– У нас ведь еще не закончилось трансферное окно. К тому же у нас имеются молодые ребята, нападающие. Думаю, мы и им дадим шанс. Антон Миранчук может играть ближе к атаке.

– На совете директоров «Локомотива» был декларирован ввод молодых игроков. Вы довольны тем, как это происходит?

– Все должно быть постепенно. Если сразу бросишь того или иного футболиста… Он должен заслужить это. Мы видим, что появился Лысов. Скоро увидим Галаджана и других игроков, которые вернулись.

– Появилась информация, что ведутся переговоры с Дзюбой. Это правда?

– Я не знаю. Точно так же прочитал сегодня об этом. Ну, ведутся переговоры с Дзюбой. Он должен согласиться на понижение зарплаты. Если он согласен существенно ее понизить – мы его возьмем (смеется). В каждой шутке есть доля шутки. Я не знаю о Дзюбе. Мне об этом ничего не известно.

– Он подошел бы команде по своим качествам?

– Нам бы и Роналду подошел, и Месси тоже. Качество игрока определяется совокупностью его желания играть за команду и доказывать, что ты хороший футболист. И вторая история – финансовый вопрос.