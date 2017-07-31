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  • Мещеряков: «Локомотив» возьмет Дзюбу, если он согласится на существенное понижение зарплаты»

Мещеряков: «Локомотив» возьмет Дзюбу, если он согласится на существенное понижение зарплаты»

31 июля 2017, 07:31
25

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о том, как в клубе планируют закрыть позицию травмированного нападающего команды Ари. По его словам, будет дан шанс молодым игрокам, при этом имеют место возможные приобретения на трансферном рынке.

Напомним, что Ари получил травму в матче с ЦСКА во втором туре и был оперативно прооперирован. Его восстановление займет около четырех месяцев.

– Будете кого-то приобретать на замену травмированному Ари?

– У нас ведь еще не закончилось трансферное окно. К тому же у нас имеются молодые ребята, нападающие. Думаю, мы и им дадим шанс. Антон Миранчук может играть ближе к атаке.

– На совете директоров «Локомотива» был декларирован ввод молодых игроков. Вы довольны тем, как это происходит?

– Все должно быть постепенно. Если сразу бросишь того или иного футболиста… Он должен заслужить это. Мы видим, что появился Лысов. Скоро увидим Галаджана и других игроков, которые вернулись.

– Появилась информация, что ведутся переговоры с Дзюбой. Это правда?

– Я не знаю. Точно так же прочитал сегодня об этом. Ну, ведутся переговоры с Дзюбой. Он должен согласиться на понижение зарплаты. Если он согласен существенно ее понизить – мы его возьмем (смеется). В каждой шутке есть доля шутки. Я не знаю о Дзюбе. Мне об этом ничего не известно.

– Он подошел бы команде по своим качествам?

– Нам бы и Роналду подошел, и Месси тоже. Качество игрока определяется совокупностью его желания играть за команду и доказывать, что ты хороший футболист. И вторая история – финансовый вопрос.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Ари Лысов Михаил Галаджан Артем
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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and4ever86
1501477670
Что теперь Дзюба будет к носу подносить? Хотя это скорее ему поднесли.
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RedWhiteFans2
1501484094
Нет этот и копейки не отдаст
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Рулонъ Обоевъ
1501484992
– Появилась информация, что ведутся переговоры с Дзюбой. Это правда? – Я всё знаю. Не ведутся переговоры с Дзюбой. Он должен согласиться на унижения и издевательства. Если он согласен на это – мы его возьмем (дикий ржач). В каждой шутке есть доля шутки. Я не знаю о Дзюбе. Пошел он на хер.
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Sanches 1204
1501485282
Я вообще не понимаю,чего в этого Дзюбу все упёрлись,Кокорин хоть ленивый,но талантливый,этот просто ленивый
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sidul1
1501486551
Этот продукт жизнедеятельности Мутко вцепится в скамейку и будет бабло подсчитывать.
Ответить
сергей николаевич
1501487017
я думаю, он не пойдёт на понижение з/п
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айор балдёжник
1501487420
Дзюба сам себе все испортил
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vitvik
1501491783
Согласиться на понижение зарплаты иной мог бы, но Дзюбой это как-то не вяжется. При хорошей зарплате и на скамейке хорошо.
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Дядя Серёжа
1501492138
Посадить Бздюбу на МРОТ, у меня половина знакомых на нём живёт.
Ответить
Вадим 1972
1501495057
Чтобы Дзюба согласился на понижение зарплаты ! Это НОНСЕНС ! Бабло капает, на скамеечки запасных хорошо. Жилы на поле рвать не надо.
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