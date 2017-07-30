Фарфан – на острие атаки «Локомотива» на игру против «Анжи»

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура РФПЛ между московским «Локомотивом» и махачкалинским «Анжи».

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов.

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Гулиев, Данченко, Маркелов, Яковлев, Мамтов.

Игра состоится 30 июля и начнется в 17:30 по Москве на стадионе «Локомотив».

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