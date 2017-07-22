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    Лысов: «Играть против Фернандеса было очень сложно»

    Нападающий «Локомотива» Михаил Лысов поделился впечатлениями от своего дебюта в стартовом составе за железнодорожников. Напомним, что 19-летний россиянин в матче 2-го тура РФПЛ против ЦСКА провел на поле все 90 минут.

    – Поздравляем с дебютом в стартовом составе. Мог представить, что выйдешь в основе против ЦСКА?

    – До сих пор не могу в это поверить! Очень благодарен, что мне дали шанс. Впервые вышел в старте против такого соперника. Нервничал.

    – Ты играл против одного из лучших защитников чемпионата – Марио Фернандеса.

    – Против него очень сложно. В начале игры ребята по команде подбодрили. Тогда волнение ушло, и я втянулся в игру. Мы верили в победу, бились друг за друга и сделали все, что просил тренер. На поле была одна команда.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2017 08:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 июля 2017, 09:52

      Лысов молодец, не терялся! Нужно прогрессировать и не бояться брать на себя инициативу, наглее по спортивному.

      2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 22 июля 2017, 09:32

      Красава! эx, если бы все наши молодые не уxодили и команды(((

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