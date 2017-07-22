Лысов: «Играть против Фернандеса было очень сложно»

Нападающий «Локомотива» Михаил Лысов поделился впечатлениями от своего дебюта в стартовом составе за железнодорожников. Напомним, что 19-летний россиянин в матче 2-го тура РФПЛ против ЦСКА провел на поле все 90 минут.

– Поздравляем с дебютом в стартовом составе. Мог представить, что выйдешь в основе против ЦСКА?

– До сих пор не могу в это поверить! Очень благодарен, что мне дали шанс. Впервые вышел в старте против такого соперника. Нервничал.

– Ты играл против одного из лучших защитников чемпионата – Марио Фернандеса.

– Против него очень сложно. В начале игры ребята по команде подбодрили. Тогда волнение ушло, и я втянулся в игру. Мы верили в победу, бились друг за друга и сделали все, что просил тренер. На поле была одна команда.