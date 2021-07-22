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    Семин – о завершении карьеры Лысова: «Очень обидно. Думаю, он поспешил с решением»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин прокомментировал информацию о планах экс-защитника московской команды Михаила Лысова завершить карьеру в 23 года.

    «За Мишу очень обидно. Думаю, он поспешил с решением, надо было еще побороться с проблемами. Наверное, в какой-то момент эту болезнь упустили врачи. Но Мише виднее.

    Мне казалось, что он был очень талантливый. Хороший материал для дальнейшего прогресса, привлекался в молодежную сборную. Но футбол – опасный вид спорта», – сказал Семин.

    • В октябре 2020 года Лысову запретили заниматься спортом из-за проблем с сосудами.
    • Этим летом истек контракт игрока с «Локо», и он стал свободным агентом.

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    Источник: Sport24

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