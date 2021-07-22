Семин – о завершении карьеры Лысова: «Очень обидно. Думаю, он поспешил с решением»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин прокомментировал информацию о планах экс-защитника московской команды Михаила Лысова завершить карьеру в 23 года.

«За Мишу очень обидно. Думаю, он поспешил с решением, надо было еще побороться с проблемами. Наверное, в какой-то момент эту болезнь упустили врачи. Но Мише виднее.

Мне казалось, что он был очень талантливый. Хороший материал для дальнейшего прогресса, привлекался в молодежную сборную. Но футбол – опасный вид спорта», – сказал Семин.