Лысов: «Без разницы по какой схеме играть. Главное – обыграть Армению»

Защитник молодежной сборной России Михаил Лысов рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания на сборе национальной команды. Он также оценил шансы на победу в матче отборочного раунда Евро-2019 против команды Армении.
«Перед нашей командой стоит конкретная задача на матч со сборной Армении – выиграть его. Это очень важная игра, отборочный матч чемпионата Европы. Первая тренировка в Химках получилась интенсивной, команда работала с настроением. Всем нравится.
Я впервые получил приглашение в молодежную сборную России. У нас очень дружный коллектив. Меня хорошо приняли. В команде есть здоровая конкуренция, и ты должен каждый день доказывать, что достоин находиться в ее составе.
По какой схеме мне удобнее играть? Для меня разницы нет, самое главное, чтобы мы выигрывали», – сказал Лысов.
Отборочный матч Евро-2019 со сборной Армении российская молодежная сборная проведет 10 ноября.