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  • Лысов: «Без разницы по какой схеме играть. Главное – обыграть Армению»

Лысов: «Без разницы по какой схеме играть. Главное – обыграть Армению»

8 ноября 2017, 08:31

Защитник молодежной сборной России Михаил Лысов рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания на сборе национальной команды. Он также оценил шансы на победу в матче отборочного раунда Евро-2019 против команды Армении.

«Перед нашей командой стоит конкретная задача на матч со сборной Армении – выиграть его. Это очень важная игра, отборочный матч чемпионата Европы. Первая тренировка в Химках получилась интенсивной, команда работала с настроением. Всем нравится.

Я впервые получил приглашение в молодежную сборную России. У нас очень дружный коллектив. Меня хорошо приняли. В команде есть здоровая конкуренция, и ты должен каждый день доказывать, что достоин находиться в ее составе.

По какой схеме мне удобнее играть? Для меня разницы нет, самое главное, чтобы мы выигрывали», – сказал Лысов.

Отборочный матч Евро-2019 со сборной Армении российская молодежная сборная проведет 10 ноября.

Источник: РФС
Россия (мол) Лысов Михаил
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