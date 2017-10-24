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  • Агент — о Лысове: «Есть конкретный из двух бельгийских клубов, игрока активно просматривают»

Агент — о Лысове: «Есть конкретный из двух бельгийских клубов, игрока активно просматривают»

24 октября 2017, 22:37
6

Представитель агентства «ProStar» Сергей Серебряков рассказал об интересе со стороны бельгийских клубов к игроку «Локомотиа» Михаилу Лысову.

«Интерес к Лысову есть у двух бельгийских клубов. Интерес конкретный, игрока активно просматривают. Называть команды не буду, скажу только, что они из первой пятерки.

Затрудняюсь сказать, насколько вероятен уход Лысова. Это обычная практика: появился интерес, а дальше переход или состоялся, или нет.

Летом ко мне обращались по ряду игроков. Но, как правило, все заканчивается после пары телефонных звонков: называется трансферная стоимость, зарплата, и все, конец.

Здесь на первый план выходит финансовый аспект: в России и Бельгии возможности разные. Дисбаланс большой, и игроки в большинстве случаев не готовы уезжать.

Например, в Бельгии футболист без европейского гражданства должен получать не менее 100 000 евро в год. Есть ребята, для которых деньги вторичны, их больше интересует спортивная сторона. Лысов относится ко вторым, поэтому к нему есть конкретный интерес», — сказал Серебряков.

В этом сезоне Лысов сыграл в 6 матчах чемпионата России, не отметившись результативными действиями.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Лысов Михаил
Комментарии (6)
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insider_retro
1508874557
"...Здесь на первый план выходит финансовый аспект: в России и Бельгии возможности разные. Дисбаланс большой, и игроки в большинстве случаев не готовы уезжать..." - Вот самая суть проблемы, дальше объяснять и не надо... Агенты и клубы сами раскручивают спираль финансовых аппетитов молодых игроков!.. Тема избитая и пока не отрегулированная... Но Мутко заверяет...))
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XaXatyn
1508883309
Как по мне его не надо не куда отдавать ! Парень хорош.
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Фан666
1508906468
Парень ещё и не поиграл толком то а уже его собрали куда то
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mihail200606
1508907156
Заголовок корявый.. )) Ктото сонный уже писал...
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OfaZavr
1508918028
агент собьет с толку и опять может потеряться перспективный игрок.
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