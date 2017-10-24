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    Агент — о Лысове: «Есть конкретный из двух бельгийских клубов, игрока активно просматривают»

    Представитель агентства «ProStar» Сергей Серебряков рассказал об интересе со стороны бельгийских клубов к игроку «Локомотиа» Михаилу Лысову.

    «Интерес к Лысову есть у двух бельгийских клубов. Интерес конкретный, игрока активно просматривают. Называть команды не буду, скажу только, что они из первой пятерки.

    Затрудняюсь сказать, насколько вероятен уход Лысова. Это обычная практика: появился интерес, а дальше переход или состоялся, или нет.

    Летом ко мне обращались по ряду игроков. Но, как правило, все заканчивается после пары телефонных звонков: называется трансферная стоимость, зарплата, и все, конец.

    Здесь на первый план выходит финансовый аспект: в России и Бельгии возможности разные. Дисбаланс большой, и игроки в большинстве случаев не готовы уезжать.

    Например, в Бельгии футболист без европейского гражданства должен получать не менее 100 000 евро в год. Есть ребята, для которых деньги вторичны, их больше интересует спортивная сторона. Лысов относится ко вторым, поэтому к нему есть конкретный интерес», — сказал Серебряков.

    В этом сезоне Лысов сыграл в 6 матчах чемпионата России, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2017 22:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 10:53

      агент собьет с толку и опять может потеряться перспективный игрок.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7738

      mihail200606 25 октября 2017, 07:52

      Заголовок корявый.. )) Ктото сонный уже писал...

      1
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      ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad > mihail200606 25 октября 2017, 09:14

      Слово интерес пропустили

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2017, 07:41

      Парень ещё и не поиграл толком то а уже его собрали куда то

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 октября 2017, 01:15

      Как по мне его не надо не куда отдавать ! Парень хорош.

      2
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      Рейтинг: +70680

      insider_retro 24 октября 2017, 22:49

      "...Здесь на первый план выходит финансовый аспект: в России и Бельгии возможности разные. Дисбаланс большой, и игроки в большинстве случаев не готовы уезжать..." - Вот самая суть проблемы, дальше объяснять и не надо... Агенты и клубы сами раскручивают спираль финансовых аппетитов молодых игроков!.. Тема избитая и пока не отрегулированная... Но Мутко заверяет...))

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