Лысов не стал обвинять Медведева в пропущенных голах от «Шерифа»

Нападающий «Локомотива» Михаил Лысов рассказал, что недавняя победа над «Зенитом» в матче РФПЛ не могла повлиять на поражение в Лиге Европы от «Шерифа». Он также не стал перекладывать вину за пропущенные голы на вышедшего по ходу встречи Никиту Медведева, заменившего травмированного Маринато Гилерме.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Шериф» завершился со счетом 1:2. После этой встрече команда из Тирасполя занимает вторую строчку в турнирной таблице группы F с шестью очками. Железнодорожники идут на строчку ниже с пятью баллами в своем активе.

— Михаил, чем можно объяснить это неожиданное, а потому и особенно болезненное поражение «Локомотива»?

— Поражения всегда неприятны. Были настроены только на победу, выкладывались на все сто процентов, но что-то не получилось. Сейчас сложно найти объяснение, будем разбирать ошибки и выяснять, почему так случилось.

— Не затянулось ли у игроков «Локо» празднование и эйфория после феерической победы в Петербурге над «Зенитом» в предыдущем туре чемпионата России?

— Никакой эйфории после победы над «Зенитом» у нас не было. Все спокойно отнеслись к этому успеху и готовились с полной ответственностью к поединку с «Шерифом».

— Молдавский клуб еще в первом матче в Тирасполе две недели назад доставил «Локомотиву» много проблем. Сегодня лишний раз убедились, насколько это серьезный соперник?

— Действительно, это хорошая команда. Хотя в Лиге Европы нет легких соперников.

— Травма, полученная голкипером «Локо» Гильерме в середине первого тайма, повлияла на ход матча и его исход?

— Нет, у нас все игроки готовы в любой момент выйти на поле. Поэтому, думаю, дело не в травме Гильерме.

— Тем не менее, заменивший Гильерме голкипер Никита Медведев мог выручить команду в эпизодах с двумя пропущенными мячами?

— Любой пропущенный гол — это недоработка всей команды. Поэтому вина за эти голы лежит не только на вратаре, но и на полевых игроках.

— Насколько может сказаться поражение от «Шерифа» на настрое «Локомотива» в предстоящем дерби с ЦСКА?

— Мы проанализируем эту неудачу и постараемся сразу же забыть матч с «Шерифом». Так что к матчу с ЦСКА постараемся подойти с максимальным настроем.