Смолов, Лысов, Рыбус – в составе «Локомотива» на матч с «Анжи»; Новосельцев, Чайковский, Савичев сыграют у гостей

Прикольный сайт "Бомбардир". Не устаю повторять, чтобы посмотреть запасных игроков в составе или уточнить, какой именно из Денисовых играет на поле, приходится заходить на другие сайты. Сразу видно, что здесь на посетителей плевать, им лишь бы бабло от рекламы получать.
Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Анжи».
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед, Чайковский, Маркелов.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «РЖД-Арене». Начало – в 19:00 по Москве.
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