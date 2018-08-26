Смолов, Лысов, Рыбус – в составе «Локомотива» на матч с «Анжи»; Новосельцев, Чайковский, Савичев сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Анжи».

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед, Чайковский, Маркелов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «РЖД-Арене». Начало – в 19:00 по Москве.

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