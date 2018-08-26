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    Смолов, Лысов, Рыбус – в составе «Локомотива» на матч с «Анжи»; Новосельцев, Чайковский, Савичев сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Анжи».

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Лысов, Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.

    «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед, Чайковский, Маркелов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «РЖД-Арене». Начало – в 19:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    26.08.2018 17:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 26 августа 2018, 18:31

      Прикольный сайт "Бомбардир". Не устаю повторять, чтобы посмотреть запасных игроков в составе или уточнить, какой именно из Денисовых играет на поле, приходится заходить на другие сайты. Сразу видно, что здесь на посетителей плевать, им лишь бы бабло от рекламы получать.

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Антибиотик 26 августа 2018, 18:41

      А какой именно из одного Денисова, оставшегося в составе, может играть? =)

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 > Антибиотик 26 августа 2018, 18:42

      Смысла нет уточнять какой Денисов играет!Виталий Денисов в Крылья ушел,в аренду!

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Антисемит 26 августа 2018, 19:06

      Да знаю я! Когда писал свой коммент, так и знал, что найдутся умники повыделываться. А у нас уже отменили азы журналистского искусства и каждый неуч может работать на сайте на два балла?! Что-то ты про запасных молчишь. Написал, так просто, чтобы выделиться? Через новость пишут или хрень какую-то или ошибка на ошибке. Продолжайте деградировать...

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Антибиотик 26 августа 2018, 19:57

      С тобой разговаривать, всё равно что в ведре с негативом копаться. Всего доброго =)

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      Рейтинг: +17860

      ilichkadr > Антибиотик 26 августа 2018, 20:01

      У Локо сейчас один Денисов Игорь.

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