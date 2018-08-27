Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Материалы

Локомотив - Анжи

26.08.2018, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ, Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 5 тур Локомотив - Анжи Молодежные команды: 2 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
19 ноября, воскресенье 14:00 Анжи 0:1 Локомотив
3 тур
30 июля, воскресенье 17:30 Локомотив 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
8 мая, понедельник 17:00 Анжи 0:0 Локомотив
13 тур
5 ноября, суббота 18:30 Локомотив 4:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 19:00 Локомотив 0:2 Анжи
2 тур
27 июля, понедельник 20:00 Анжи 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
13 апреля, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Анжи
1 тур
14 июля, воскресенье 18:30 Анжи 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
20 мая, понедельник 19:00 Анжи 2:1 Локомотив
15 тур
11 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 15:45 Анжи 3:1 Локомотив
35 тур
18 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 19:15 Анжи 0:1 Локомотив
11 тур
27 мая, пятница 19:15 Локомотив 1:2 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
31 октября, воскресенье 16:15 Локомотив 1:0 Анжи
12 тур
10 июля, суббота 20:30 Анжи 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 Анжи
13 тур
1 июля, понедельник 00:00 Анжи 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
23 тур
26 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 4:0 Анжи
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Анжи 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
20 тур
2 августа, среда 00:00 Анжи 1:0 Локомотив
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
...
  • ...
    Рейтинг: +559

    avera 26 августа 2018, 21:03

    Опять муд*к Егоров будет говорить что судьи правы.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13

    Sufa 26 августа 2018, 06:36

    Локо мы с вами, удачи вам и пусть победит сильнейший!)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +504

    alex-76 25 августа 2018, 22:23

    Удачи и победы нашим парням!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 