Статистика матча Анжи - Нефтяник
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжи» против «Нефтяника», 1-й раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»