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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Анжи
Локомотив - Анжи: обзор матча 26 августа 2018
Локомотив
26.08.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
55'
М. Рыбус
73'
Ф. Смолов
90+3'
В. Кулик (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Анжи
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Кулик
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Миранчук
85'
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Смолов
85'
83'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
Р. Гиголаев
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Д. Фарфан
81'
79'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
И. Маркелов
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Г. Крыховяк
73'
69'
Желтая карточка
Г. Ондуа
Желтая карточка
Д. Фарфан
67'
67'
Желтая карточка
И. Маркелов
66'
Желтая карточка
И. Чайковский
Желтая карточка
М. Фернандеш
66'
ГОЛ! 1:0!
М. Рыбус
Пас отдал
Д. Фарфан
55'
53'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
М. Рабиу
52'
Травма
М. Рабиу
49'
Желтая карточка
Е. Гапон
38'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
84
Михаил Лысов
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛАЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
АП
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Гилерме
31
Рыбус
4
Кверквелия
14
Чорлука
84
Лысов
20
Крыховяк
27
Денисов
8
Фарфан
99
Фернандеш
59
Миранчук
90
Смолов
4-3-1-2
99
Дюпин
4
Савичев
21
Белоруков
4
Чансельор
99
Новосельцев
4
Чайковский
19
Рабиу
33
Гапон
13
Гиголаев
55
Кулик
88
Маркелов
8
Фарфан
28
Ротенберг
28
Ротенберг
8
Фарфан
59
Миранчук
21
Миранчук
21
Миранчук
59
Миранчук
90
Смолов
24
Эдер
24
Эдер
90
Смолов
13
Гиголаев
96
Мохаммад
96
Мохаммад
13
Гиголаев
19
Рабиу
5
Ондуа
5
Ондуа
19
Рабиу
88
Маркелов
33
Ахъядов
33
Ахъядов
88
Маркелов
Остались в запасе
Локомотив
Анжи
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Локомотив - Анжи
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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