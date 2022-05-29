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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Динамо Мх - Анжи
Динамо Мх - Анжи: обзор матча 29 мая 2022
Динамо Мх
29.05.2022, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
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Статистика матча Динамо Мх - Анжи
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Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
0 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
Анжи-Арена
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Динамо Мх
Анжи
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