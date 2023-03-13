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Антон Коченков
Антон Коченков
Завершил карьеру
2 апреля 1987 (39)
#1 | Вратарь
194 см | 90 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Российского вратаря вызвали в сборную Киргизии
2023.03.13 11:48
1
Чемпион России Коченков будет выступать за сборную Киргизии
2023.01.20 21:24
Коченков: «Кикнадзе прямо сказал Денисову, что не доверяет ему и не хочет вести диалог»
2021.12.23 18:47
3
Коченков – о полиграфе для судей: «Доказывать, что тебя не купили, унизительно»
2021.12.23 16:30
3
Коченков: «Вторая лига – жуть. Ешь в придорожных кафе и получаешь 40 тысяч рублей»
2021.12.23 14:25
13
Фото
Фернандес, Эджуке и Малком – в символической сборной 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.10.18 11:52
11
Фото
Экс-вратарь «Локомотива» Коченков перешел в тульский «Арсенал»
2021.08.02 15:49
3
«Локомотив» объявил об уходе Эдера, Кверквелии, Игнатьева и Коченкова
2021.06.30 19:56
8
Сычев, Денисов, Алиев сыграют у «Тамбова» с первых минут против «Локомотива»; Коченков, Куликов, Камано – в старте москвичей
2021.04.24 18:45
3
Видео
Коченков – о ничьей в Грозном: «Локомотив» очень плохо судили»
2020.11.29 14:47
4
Николич выпустил на матч с «Арсеналом» Коченкова, Куликова, Эдера; Рассказов, Ломовицкий, Джорджевич – в основе гостей
2020.11.21 18:07
Фото
Эдер, Рыбус, Игнатьев, Коченков продлили контракты с «Локомотивом»
2020.07.29 20:22
8
Фото
Шесть игроков «Краснодара» попали в символическую сборную 30-го тура РПЛ по версии InStat
2020.07.23 14:18
5
Коченков, Магкеев, Мурило – в старте «Локомотива» на матч с «Уфой»; Круговой, Терентьев, Безденежных сыграют у гостей
2020.07.12 15:38
4
Гапонов, Маслов, Умяров выйдут с первых минут у «Спартака»; Коченков, Мурило, Куликов – в основе «Локомотива»
2020.07.08 19:31
6
Николич выпустил на матч с «Сочи» Коченкова, Мурило, Куликова; у гостей выйдут Набиуллин, Нобоа, Кокорин
2020.07.04 19:29
Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов, Кверквелия, Коченков будут готовы к матчу с «Оренбургом»
2020.06.14 16:44
Metaratings: вратарь «Сьона» Митрюшкин заинтересовал «Локомотив»
2020.06.04 18:36
11
Врач «Локомотива» – о заболевших коронавирусом: «Фарфана ничего не беспокоит, Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо»
2020.05.28 21:45
⚡ Четыре игрока «Локомотива» заразились коронавирусом
2020.05.28 12:59
31
Metaratings: Эдер, Фарфан, Мариу и Рыбус покинут «Локомотив» по окончании сезона
2020.05.17 18:59
12
Видео
Отбитый Коченковым пенальти вошел в число лучших сейвов 6-го тура ЛЧ
2019.12.20 12:36
Коченков: «Я «привез» первый пенальти в ворота «Локомотива», но смог исправить эту ошибку»
2019.12.12 14:46
2
«Атлетико» не забил «Локомотиву» пенальти, назначенный на первой минуте
2019.12.11 23:07
2
Фелиш, Сауль, Мората – в старте «Атлетико» на матч с «Локомотивом»; Коченков, Кверквелия, Идову сыграют у россиян
2019.12.11 21:56
4
Коченков, Куликов, Мурило – в старте «Локомотива» на матч с «Динамо»; Рауш, Нойштедтер, Филипп сыграют у гостей
2019.12.01 15:38
9
«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками
2019.06.23 10:38
8
«Локомотив» подпишет с Фарфаном новый двухлетний контракт
2018.06.04 15:54
9
Коченков: «Меня нередко путают с Пейчиновичем»
2017.12.25 08:32
2
Вратарь «Локомотива» Коченков: «Со своей задачей я справлялся»
2017.12.25 06:30
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