Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Отбитый Коченковым пенальти вошел в число лучших сейвов 6-го тура ЛЧ

    Сейв голкипера «Локомотива» Антона Коченкова вошел в число лучших вратарских действий в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    На 1-й минуте матча с «Атлетико» (0:2) рефери назначил пенальти. Коченков отбил удар с точки.

    Кроме него, лучшими стали сейвы голкипера «Галатасарая» Фернандо Муслеры (два сейва), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Альфонса Ареоля («Реал»), Мике Майгнана («Лилль»), Алиссона Беккера («Ливерпуль») и Романа Бюрки («Боруссия» Д).

    Источник: твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru