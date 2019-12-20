Отбитый Коченковым пенальти вошел в число лучших сейвов 6-го тура ЛЧ

Сейв голкипера «Локомотива» Антона Коченкова вошел в число лучших вратарских действий в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
На 1-й минуте матча с «Атлетико» (0:2) рефери назначил пенальти. Коченков отбил удар с точки.
Кроме него, лучшими стали сейвы голкипера «Галатасарая» Фернандо Муслеры (два сейва), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Альфонса Ареоля («Реал»), Мике Майгнана («Лилль»), Алиссона Беккера («Ливерпуль») и Романа Бюрки («Боруссия» Д).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер УЕФА