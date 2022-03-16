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Команды
Сент-Луис
Роман Бюрки
€ 1 млн
Роман Бюрки
Сент-Луис
14 ноября 1990 (35), Мюнзинген
#1 | Вратарь
187 см | 83 кг
Швейцария
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Публикации
«Боруссия» объявила о расторжении контракта с Бюрки. Он перейдет в «Сент-Луис»
2022.03.16 18:35
Санчо и Бюрки не сыграют у «Боруссии» в матче за Суперкубок с «Баварией»
2020.09.29 19:57
1
Фото
«Боруссия» Д объявила о продлении контракта с Бюрки
2020.06.19 17:36
Киммих – о забитом мяче «Боруссии»: «Это лучший удар в моей карьере»
2020.05.26 23:29
4
«Бавария» выигрывает у «Боруссии» Д после первого тайма благодаря голу Киммиха
2020.05.26 20:29
Вратарь «Боруссии» Бюрки: «Холанд? Жаль, что у него начинается спад»
2020.01.25 15:00
7
Фото
Ибишевич удален на 95-й минуте в матче с «Боруссией» Д. Он бросил мяч в голову Бюрки
2019.03.16 23:00
«Тоттенхэм» забил «Боруссии» 3 гола с навесов. Дортмундцы пропустили так 7 последних мячей
2019.02.14 01:31
1
Месси, Дибала и Джеко – в команде недели Лиги чемпионов по версии Whoscored
2018.10.04 14:19
3
Девять игроков «Боруссии Д» отравились во время сбора
2018.01.11 20:47
3
Видео
На тренировке дортмундской «Боруссии» едва не случилась драка
2017.08.01 20:22
4
Бюрки взял на себя ответственность за первый гол «Монако»
2017.04.20 07:32
1
Вратарь дортмундской «Боруссии» Бюрки пропустит около двух месяцев из-за травмы
2016.11.20 23:31
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