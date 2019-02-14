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    «Тоттенхэм» забил «Боруссии» 3 гола с навесов. Дортмундцы пропустили так 7 последних мячей

    «Тоттенхэм» со счетом 3:0 обыграл «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    За лондонский клуб забили нападающие Хын-Мин Сон и Фернандо Льоренте, защитник Ян Вертонген. Южнокореец и бельгиец забили с навесов с игры, испанец – после подачи с углового.

    Команда Люсьена Фавра пропустила таким образом семь последних мячей: три от «Хоффенхайма» (3:3, 21 тур чемпионата Германии) и один от «Вердера» (3:3, 2:4 по пенальти) в Кубке.

    Три пропущенных гола в трех матчах подряд – первый случай в истории «Боруссии» за девять лет. Последний раз такое случалось под руководством Юргена Клоппа в январе-феврале 2010 года.

    • Дортмундцы возглавляют чемпионскую гонку Бундеслиги.
    • Отрыв от «Баварии» – 5 очков.
    • Ответный матч состоится 5 марта на «Сигнал Идуна Парк».

    Источник: Бомбардир

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    14.02.2019 01:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 08:42

      Пора остановиться с этим рекордом и начать "летать шмелям" за навесными мячами...

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