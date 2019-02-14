«Тоттенхэм» забил «Боруссии» 3 гола с навесов. Дортмундцы пропустили так 7 последних мячей

«Тоттенхэм» со счетом 3:0 обыграл «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

За лондонский клуб забили нападающие Хын-Мин Сон и Фернандо Льоренте, защитник Ян Вертонген. Южнокореец и бельгиец забили с навесов с игры, испанец – после подачи с углового.

Команда Люсьена Фавра пропустила таким образом семь последних мячей: три от «Хоффенхайма» (3:3, 21 тур чемпионата Германии) и один от «Вердера» (3:3, 2:4 по пенальти) в Кубке.

Три пропущенных гола в трех матчах подряд – первый случай в истории «Боруссии» за девять лет. Последний раз такое случалось под руководством Юргена Клоппа в январе-феврале 2010 года.