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Фернандо Льоренте
Фернандо Льоренте
Завершил карьеру
26 февраля 1985 (41), Памплона
#12 | Нападающий
195 см | 90 кг
Испания
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Льоренте считает, что Ямаль в своем возрасте превзошел Месси
2024.06.15 21:51
Фернандо Льоренте закончил карьеру в 37 лет
2023.02.16 19:48
1
Фото
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
Фото
«Удинезе» подписал 35-летнего Фернандо Льоренте
2021.01.28 07:45
Calciomercato: 35-летний Фернандо Льоренте может перейти в «Милан»
2020.12.20 08:15
Tuttosport: «Интер» рассматривает 35-летнего Льоренте как дублера Лукаку
2020.09.14 13:50
Кулибали и Льоренте пропустит матч с «Барселоной»
2020.02.24 21:58
1
«Барселона» подтвердила интерес к Обамеянгу, Жиру и Льоренте
2020.02.06 11:29
2
Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает четыре кандидатуры на замену Суаресу, фаворит – Обамеянг
2020.01.21 21:20
1
Фото
Фернандо Льоренте стал игроком «Наполи»
2019.09.02 10:23
1
«Наполи» просит Икарди принять решение до 30 августа
2019.08.29 07:51
1
Агент Льоренте: «Фернандо интересуются «Фиорентина», «Лацио», «Аталанта» и «Интер»
2019.07.19 00:15
Фернандо Льоренте может стать игроком «Фиорентины»
2019.07.18 01:21
Mundo Deportivo: «Барселона» хочет купить еще одного форварда, кроме Гризманна. Кандидаты – Ориги и Льоренте
2019.05.21 14:38
5
Льоренте уйдет из «Тоттенхэма». На него претендуют «Милан», «Рома», «Валенсия» и «Марсель»
2019.05.21 01:46
2
Ваньяма, Санчес, Льоренте – в старте «Тоттенхэма» на матч с «Аяксом»; Онана, де Лигт, де Йонг сыграют у гостей
2019.04.30 21:09
3
Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я коснулся мяча телом и рукой»
2019.04.18 16:10
21
Льоренте – о матче с «Манчестер Сити»: «Это один из лучших моментов в моей карьере»
2019.04.18 10:57
4
В трансферный шорт-лист «Барселоны» входит четыре нападающих
2019.01.18 06:48
10
«Барселона» может подписать 33-летнего Льоренте
2019.01.13 12:30
3
Икарди, Вернер, Пентек. Стал известен список трансферных целей «Реала» на позицию форварда
2018.12.31 09:50
8
«Марсель» не захотел брать в аренду 33-летнего Льоренте
2018.08.14 08:51
Международный кубок чемпионов. Дубли Льоренте и Моуры принесли крупную победу «Тоттенхэму» над «Ромой»
2018.07.26 07:03
«Тоттенхэм» оценил Янссена в 19 миллионов, Льоренте – в 15
2018.07.24 11:17
2
«Тоттенхэм» летом избавится от пяти игроков
2018.05.15 09:17
1
«Атлетик» хочет вернуть Льоренте из «Тоттенхэма»
2018.04.24 09:41
Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик
2018.03.01 00:41
3
«Челси» после отказа Жиру сконцентрируется на аренде Льоренте
2018.01.30 11:22
2
В «Челси» вернулись к кандидатуре Льоренте
2018.01.19 10:45
2
Льоренте забил свой первый гол в сезоне в АПЛ
2018.01.03 06:17
1
2
3
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