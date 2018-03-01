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    Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик

    Состоялась переигровка матча 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Тоттенхэмом» и «Рочдейлом». Благодаря разгромной победе дальше идут столичные. Им помог хет-трик испанца Фернандо Льоренте.

    Дублем отметился корейский нападающий «шпор». Он же по ходу первого тайма не реализовал пенальти.

    Кубок Англии. 1/8 финала. Переигровка

    Тоттенхэм – Рочдейл – 6:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сон, 23; 1:1 – Хамфрис, 31; 2:1 – Льоренте, 47; 3:1 – Льоренте, 53; 4:1 – Льоренте, 59; 5:1 – Сон, 65; 6:1 – Уокер-Питерс, 90+4.

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 00:41
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 09:00

      На то он и Тоттенхем,он просто обязан был подтвердить свой статус.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 марта 2018, 05:21

      А первый тайм был вполне себе упорный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 марта 2018, 00:49

      Этого и стоило ожидать , молодцы !

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