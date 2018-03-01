Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик

Состоялась переигровка матча 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Тоттенхэмом» и «Рочдейлом». Благодаря разгромной победе дальше идут столичные. Им помог хет-трик испанца Фернандо Льоренте.

Дублем отметился корейский нападающий «шпор». Он же по ходу первого тайма не реализовал пенальти.

Кубок Англии. 1/8 финала. Переигровка

Тоттенхэм – Рочдейл – 6:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сон, 23; 1:1 – Хамфрис, 31; 2:1 – Льоренте, 47; 3:1 – Льоренте, 53; 4:1 – Льоренте, 59; 5:1 – Сон, 65; 6:1 – Уокер-Питерс, 90+4.

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