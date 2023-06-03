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    Англия. Кубок - результаты

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    Тур/Стадия:
    Англия. Кубок (2023/2024), 1/16 финала, повторный матч
    7 февраля, среда 23:00 Астон Вилла 1:3 Челси
    7 февраля, среда 22:45 Ноттингем Форест 2:1
    (5:3)п         		Бристоль Сити
    6 февраля, вторник 22:45 Ковентри 4:1 Шеффилд Уэнсдэй
    6 февраля, вторник 22:45 Плимут Аргайл 1:4 Лидс
    6 февраля, вторник 22:45 Саутгемптон 3:0 Уотфорд
    Англия. Кубок (2023/2024), 1/16 финала
    29 января, понедельник 22:30 Блэкберн 4:1 Рексхэм
    28 января, воскресенье 19:30 Ньюпорт Каунти 2:4 Манчестер Юнайтед
    28 января, воскресенье 17:30 Ливерпуль 5:2 Норвич Сити
    28 января, воскресенье 17:00 Уотфорд 1:1 Саутгемптон
    28 января, воскресенье 14:45 Вест Бромвич 0:2 Вулверхэмптон
    27 января, суббота 22:00 Фулхэм 0:2 Ньюкасл
    27 января, суббота 18:00 Лестер 3:0 Бирмингем Сити
    27 января, суббота 18:00 Эвертон 1:2 Лутон Таун
    27 января, суббота 18:00 Лидс 1:1 Плимут Аргайл
    27 января, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 2:5 Брайтон
    27 января, суббота 15:30 Ипсвич Таун 1:2 Мэйдстоун Юнайтед
    26 января, пятница 23:00 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити
    26 января, пятница 22:45 Бристоль Сити 0:0 Ноттингем Форест
    26 января, пятница 22:45 Шеффилд Уэнсдэй 1:1 Ковентри
    26 января, пятница 22:45 Челси 0:0 Астон Вилла
    25 января, четверг 22:45 Борнмут 5:0 Суонси
    Англия. Кубок (2023/2024), 1/32 финала, повторный матч
    17 января, среда 22:45 Бристоль Роверс 1:3 Норвич Сити
    17 января, среда 22:45 Блэкпул 2:3 Ноттингем Форест
    17 января, среда 22:45 Эвертон 1:0 Кристал Пэлас
    16 января, вторник 22:45 Истли 1:3 Ньюпорт Каунти
    16 января, вторник 22:45 Бирмингем Сити 2:1 Халл Сити
    16 января, вторник 22:45 Болтон 1:2 Лутон Таун
    16 января, вторник 22:45 Бристоль Сити 1:0 Вест Хэм
    16 января, вторник 22:30 Вулверхэмптон 3:2 Брентфорд
    Англия. Кубок (2023/2024), 1/32 финала
    8 января, понедельник 23:15 Уиган Атлетик 0:2 Манчестер Юнайтед
    7 января, воскресенье 19:30 Арсенал 0:2 Ливерпуль
    7 января, воскресенье 17:00 Ноттингем Форест 2:2 Блэкпул
    7 января, воскресенье 17:00 Лутон Таун 0:0 Болтон
    7 января, воскресенье 17:00 Шрусбери Таун 0:1 Рексхэм
    7 января, воскресенье 17:00 Вест Хэм 1:1 Бристоль Сити
    7 января, воскресенье 17:00 Питерборо Юнайтед 0:3 Лидс
    7 января, воскресенье 17:00 Манчестер Сити 5:0 Хаддерсфилд Таун
    7 января, воскресенье 17:00 Вест Бромвич 4:1 Олдершот
    6 января, суббота 20:30 Шеффилд Уэнсдэй 4:0 Кардифф
    6 января, суббота 20:30 Мидлсбро 0:1 Астон Вилла
    6 января, суббота 20:30 Суонси 2:0 Моркамб
    6 января, суббота 20:30 Челси 4:0 Престон
    6 января, суббота 18:00 Сток Сити 2:4 Брайтон
    6 января, суббота 18:00 Уотфорд 2:1 Честерфилд
    6 января, суббота 18:00 Блэкберн 5:2 Кембридж Юнайтед
    6 января, суббота 18:00 Гиллинхэм 0:4 Шеффилд Юнайтед
    6 января, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 2:3 Борнмут
    6 января, суббота 18:00 Плимут Аргайл 3:1 Саттон Юнайтед
    6 января, суббота 18:00 Халл Сити 1:1 Бирмингем Сити
    6 января, суббота 18:00 Норвич Сити 1:1 Бристоль Роверс
    6 января, суббота 18:00 Саутгемптон 4:0 Уолсолл
    6 января, суббота 18:00 Ньюпорт Каунти 1:1 Истли
    6 января, суббота 15:45 Сандерленд 0:3 Ньюкасл
    6 января, суббота 15:30 Миллуолл 2:3 Лестер
    6 января, суббота 15:30 Ковентри 6:2 Оксфорд
    6 января, суббота 15:30 Уимблдон 1:3 Ипсвич Таун
    6 января, суббота 15:30 Мэйдстоун Юнайтед 1:0 Стивенидж
    5 января, пятница 23:00 Тоттенхэм 1:0 Бернли
    5 января, пятница 22:30 Фулхэм 1:0 Ротерхэм
    5 января, пятница 22:15 Брентфорд 1:1 Вулверхэмптон
    4 января, четверг 23:00 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
    Англия. Кубок (2023/2024), 1/64 финала
    19 декабря, вторник 22:45 Блэкпул 3:0 Форест Грин
    12 декабря, вторник 22:45 Крю Александра 2:4 Бристоль Роверс
    5 декабря, вторник 22:45 Алфретон 0:0 Уолсолл
    4 декабря, понедельник 22:45 Уимблдон 5:0 Рэмсгейт
    3 декабря, воскресенье 18:45 Рексхэм 3:0 Йовил
    3 декабря, воскресенье 17:00 Честерфилд 1:0 Лейтон Ориент
    3 декабря, воскресенье 17:00 Олдершот 2:2 Стокпорт Каунти
    3 декабря, воскресенье 16:30 Истли 2:1 Рединг
    2 декабря, суббота 18:00 Гиллинхэм 2:0 Чарльтон
    2 декабря, суббота 18:00 Саттон Юнайтед 3:0 Хоршем
    2 декабря, суббота 18:00 Мэйдстоун Юнайтед 2:1 Бэрроу
    2 декабря, суббота 18:00 Уикомб Уондерерс 0:2 Моркамб
    2 декабря, суббота 18:00 Кембридж Юнайтед 4:0 Флитвуд
    2 декабря, суббота 18:00 Болтон 5:1 Хэрроджейт
    2 декабря, суббота 18:00 Ньюпорт Каунти 1:1 Барнет
    2 декабря, суббота 18:00 Питерборо Юнайтед 2:1 Донкастер Роверс
    2 декабря, суббота 18:00 Стивенидж 1:1 Порт Вейл
    2 декабря, суббота 18:00 Оксфорд 2:0 Гримсби Таун
    2 декабря, суббота 18:00 Саттон Юнайтед 0:0 Барнсли
    1 декабря, пятница 22:45 Ноттс Каунти 2:3 Шрусбери Таун
    1 декабря, пятница 22:45 Йорк Сити 0:1 Уиган Атлетик
    Англия. Кубок (2023/2024), 1/64 финала, повторный матч
    13 декабря, среда 22:45 Стокпорт Каунти 0:1 Олдершот
    12 декабря, вторник 22:45 Барнет 1:4 Ньюпорт Каунти
    12 декабря, вторник 22:45 Порт Вейл 3:4
    (3:4)п         		Стивенидж
    12 декабря, вторник 22:45 Уолсолл 1:0 Алфретон
    Англия. Кубок (2023/2024), 1/128 финала, повторный матч
    15 ноября, среда 22:45 Крэй Вэлли Пэйпер Миллс 1:6 Чарльтон
    14 ноября, вторник 22:45 Гримсби Таун 7:1 Слау Таун
    14 ноября, вторник 22:45 Йорк Сити 2:1 Честер
    14 ноября, вторник 22:45 Форест Грин 5:2 Скарборо Атлетик
    14 ноября, вторник 22:45 Бертон Альбион 0:2 Порт Вейл
    14 ноября, вторник 22:45 Аккрингтон Стэнли 1:2 Донкастер Роверс
    14 ноября, вторник 22:45 Солфорд Сити 4:4
    (4:5)п         		Питерборо Юнайтед
    14 ноября, вторник 22:45 Дерби Каунти 1:3 Крю Александра
    14 ноября, вторник 22:30 Хоршем 0:3 Барнсли
    Англия. Кубок (2023/2024), 1/128 финала
    5 ноября, воскресенье 20:30 Чарльтон 1:1 Крэй Вэлли Пэйпер Миллс
    5 ноября, воскресенье 17:00 Киддерминстер 0:2 Флитвуд
    5 ноября, воскресенье 17:00 Слау Таун 1:1 Гримсби Таун
    5 ноября, воскресенье 15:15 Честерфилд 1:0 Портсмут
    4 ноября, суббота 22:45 Мэнсфилд Таун 1:2 Рексхэм
    4 ноября, суббота 20:45 Бромли 0:2 Блэкпул
    4 ноября, суббота 18:00 Карзон Эштон 0:1 Барнет
    4 ноября, суббота 18:00 Алфретон 2:0 Уортинг
    4 ноября, суббота 18:00 Болтон 4:0 Солихалл Мурс
    4 ноября, суббота 18:00 Эксетер Сити 0:2 Уиган Атлетик
    4 ноября, суббота 18:00 Лейтон Ориент 3:1 Карлайл Юнайтед
    4 ноября, суббота 18:00 Херефорд 0:2 Гиллинхэм
    4 ноября, суббота 18:00 Оксфорд 2:0 Мейденхед Юнайтед
    4 ноября, суббота 18:00 Ньюпорт Каунти 2:0 Олдхэм
    4 ноября, суббота 18:00 Суиндон Таун 4:3 Олдершот
    4 ноября, суббота 18:00 Марин 1:5 Хэрроджейт
    4 ноября, суббота 18:00 Питерборо Юнайтед 2:2 Солфорд Сити
    4 ноября, суббота 18:00 Истли 5:1 Борэм Вуд
    4 ноября, суббота 18:00 Брэдфорд Сити 1:2 Уикомб Уондерерс
    4 ноября, суббота 18:00 Шрусбери Таун 3:2 Колчестер Юнайтед
    4 ноября, суббота 18:00 Бристоль Роверс 7:2 Уитби Таун
    4 ноября, суббота 18:00 Линкольн 1:2 Моркамб
    4 ноября, суббота 18:00 Саттон Юнайтед 2:1 Файлд
    4 ноября, суббота 18:00 Рединг 3:2 Милтон Кинс Донс
    4 ноября, суббота 18:00 Донкастер Роверс 2:2 Аккрингтон Стэнли
    4 ноября, суббота 18:00 Честер 0:0 Йорк Сити
    4 ноября, суббота 18:00 Скарборо Атлетик 1:1 Форест Грин
    4 ноября, суббота 18:00 Ноттс Каунти 3:2 Кроули Таун
    4 ноября, суббота 18:00 Стокпорт Каунти 5:1 Уорксоп Таун
    4 ноября, суббота 18:00 Йовил 3:2 Гейтсхед
    4 ноября, суббота 18:00 Стивенидж 4:3 Транмер
    4 ноября, суббота 18:00 Чешем Юнайтед 0:2 Мэйдстоун Юнайтед
    4 ноября, суббота 18:00 Уимблдон 5:1 Челтенхэм
    4 ноября, суббота 18:00 Кембридж Юнайтед 2:1 Брекнел Таун
    4 ноября, суббота 18:00 Рэмсгейт 2:1 Уокинг
    4 ноября, суббота 16:30 Нортгемптон Таун 1:3 Бэрроу
    3 ноября, пятница 22:45 Шеппи Юнайтед 0:4 Уолсолл
    3 ноября, пятница 22:45 Барнсли 3:3 Хоршем
    Англия. Кубок (2023/2024), 1/128 финала, первый матч
    5 ноября, воскресенье 17:45 Крю Александра 2:2 Дерби Каунти
    4 ноября, суббота 18:00 Порт Вейл 0:0 Бертон Альбион
    ...Нет завершенных матчей
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