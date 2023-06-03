Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Англия. Кубок (2023/2024), 1/16 финала, повторный матч
|7 февраля, среда
|23:00
|Астон Вилла
|1:3
|Челси
|7 февраля, среда
|22:45
|Ноттингем Форест
|2:1
(5:3)п
|Бристоль Сити
|6 февраля, вторник
|22:45
|Ковентри
|4:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|6 февраля, вторник
|22:45
|Плимут Аргайл
|1:4
|Лидс
|6 февраля, вторник
|22:45
|Саутгемптон
|3:0
|Уотфорд
Англия. Кубок (2023/2024), 1/16 финала
|29 января, понедельник
|22:30
|Блэкберн
|4:1
|Рексхэм
|28 января, воскресенье
|19:30
|Ньюпорт Каунти
|2:4
|Манчестер Юнайтед
|28 января, воскресенье
|17:30
|Ливерпуль
|5:2
|Норвич Сити
|28 января, воскресенье
|17:00
|Уотфорд
|1:1
|Саутгемптон
|28 января, воскресенье
|14:45
|Вест Бромвич
|0:2
|Вулверхэмптон
|27 января, суббота
|22:00
|Фулхэм
|0:2
|Ньюкасл
|27 января, суббота
|18:00
|Лестер
|3:0
|Бирмингем Сити
|27 января, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:2
|Лутон Таун
|27 января, суббота
|18:00
|Лидс
|1:1
|Плимут Аргайл
|27 января, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|2:5
|Брайтон
|27 января, суббота
|15:30
|Ипсвич Таун
|1:2
|Мэйдстоун Юнайтед
|26 января, пятница
|23:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Манчестер Сити
|26 января, пятница
|22:45
|Бристоль Сити
|0:0
|Ноттингем Форест
|26 января, пятница
|22:45
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:1
|Ковентри
|26 января, пятница
|22:45
|Челси
|0:0
|Астон Вилла
|25 января, четверг
|22:45
|Борнмут
|5:0
|Суонси
Англия. Кубок (2023/2024), 1/32 финала, повторный матч
|17 января, среда
|22:45
|Бристоль Роверс
|1:3
|Норвич Сити
|17 января, среда
|22:45
|Блэкпул
|2:3
|Ноттингем Форест
|17 января, среда
|22:45
|Эвертон
|1:0
|Кристал Пэлас
|16 января, вторник
|22:45
|Истли
|1:3
|Ньюпорт Каунти
|16 января, вторник
|22:45
|Бирмингем Сити
|2:1
|Халл Сити
|16 января, вторник
|22:45
|Болтон
|1:2
|Лутон Таун
|16 января, вторник
|22:45
|Бристоль Сити
|1:0
|Вест Хэм
|16 января, вторник
|22:30
|Вулверхэмптон
|3:2
|Брентфорд
Англия. Кубок (2023/2024), 1/32 финала
|8 января, понедельник
|23:15
|Уиган Атлетик
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|7 января, воскресенье
|19:30
|Арсенал
|0:2
|Ливерпуль
|7 января, воскресенье
|17:00
|Ноттингем Форест
|2:2
|Блэкпул
|7 января, воскресенье
|17:00
|Лутон Таун
|0:0
|Болтон
|7 января, воскресенье
|17:00
|Шрусбери Таун
|0:1
|Рексхэм
|7 января, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|1:1
|Бристоль Сити
|7 января, воскресенье
|17:00
|Питерборо Юнайтед
|0:3
|Лидс
|7 января, воскресенье
|17:00
|Манчестер Сити
|5:0
|Хаддерсфилд Таун
|7 января, воскресенье
|17:00
|Вест Бромвич
|4:1
|Олдершот
|6 января, суббота
|20:30
|Шеффилд Уэнсдэй
|4:0
|Кардифф
|6 января, суббота
|20:30
|Мидлсбро
|0:1
|Астон Вилла
|6 января, суббота
|20:30
|Суонси
|2:0
|Моркамб
|6 января, суббота
|20:30
|Челси
|4:0
|Престон
|6 января, суббота
|18:00
|Сток Сити
|2:4
|Брайтон
|6 января, суббота
|18:00
|Уотфорд
|2:1
|Честерфилд
|6 января, суббота
|18:00
|Блэкберн
|5:2
|Кембридж Юнайтед
|6 января, суббота
|18:00
|Гиллинхэм
|0:4
|Шеффилд Юнайтед
|6 января, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:3
|Борнмут
|6 января, суббота
|18:00
|Плимут Аргайл
|3:1
|Саттон Юнайтед
|6 января, суббота
|18:00
|Халл Сити
|1:1
|Бирмингем Сити
|6 января, суббота
|18:00
|Норвич Сити
|1:1
|Бристоль Роверс
|6 января, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|4:0
|Уолсолл
|6 января, суббота
|18:00
|Ньюпорт Каунти
|1:1
|Истли
|6 января, суббота
|15:45
|Сандерленд
|0:3
|Ньюкасл
|6 января, суббота
|15:30
|Миллуолл
|2:3
|Лестер
|6 января, суббота
|15:30
|Ковентри
|6:2
|Оксфорд
|6 января, суббота
|15:30
|Уимблдон
|1:3
|Ипсвич Таун
|6 января, суббота
|15:30
|Мэйдстоун Юнайтед
|1:0
|Стивенидж
|5 января, пятница
|23:00
|Тоттенхэм
|1:0
|Бернли
|5 января, пятница
|22:30
|Фулхэм
|1:0
|Ротерхэм
|5 января, пятница
|22:15
|Брентфорд
|1:1
|Вулверхэмптон
|4 января, четверг
|23:00
|Кристал Пэлас
|0:0
|Эвертон
Англия. Кубок (2023/2024), 1/64 финала
|19 декабря, вторник
|22:45
|Блэкпул
|3:0
|Форест Грин
|12 декабря, вторник
|22:45
|Крю Александра
|2:4
|Бристоль Роверс
|5 декабря, вторник
|22:45
|Алфретон
|0:0
|Уолсолл
|4 декабря, понедельник
|22:45
|Уимблдон
|5:0
|Рэмсгейт
|3 декабря, воскресенье
|18:45
|Рексхэм
|3:0
|Йовил
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Честерфилд
|1:0
|Лейтон Ориент
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Олдершот
|2:2
|Стокпорт Каунти
|3 декабря, воскресенье
|16:30
|Истли
|2:1
|Рединг
|2 декабря, суббота
|18:00
|Гиллинхэм
|2:0
|Чарльтон
|2 декабря, суббота
|18:00
|Саттон Юнайтед
|3:0
|Хоршем
|2 декабря, суббота
|18:00
|Мэйдстоун Юнайтед
|2:1
|Бэрроу
|2 декабря, суббота
|18:00
|Уикомб Уондерерс
|0:2
|Моркамб
|2 декабря, суббота
|18:00
|Кембридж Юнайтед
|4:0
|Флитвуд
|2 декабря, суббота
|18:00
|Болтон
|5:1
|Хэрроджейт
|2 декабря, суббота
|18:00
|Ньюпорт Каунти
|1:1
|Барнет
|2 декабря, суббота
|18:00
|Питерборо Юнайтед
|2:1
|Донкастер Роверс
|2 декабря, суббота
|18:00
|Стивенидж
|1:1
|Порт Вейл
|2 декабря, суббота
|18:00
|Оксфорд
|2:0
|Гримсби Таун
|2 декабря, суббота
|18:00
|Саттон Юнайтед
|0:0
|Барнсли
|1 декабря, пятница
|22:45
|Ноттс Каунти
|2:3
|Шрусбери Таун
|1 декабря, пятница
|22:45
|Йорк Сити
|0:1
|Уиган Атлетик
Англия. Кубок (2023/2024), 1/64 финала, повторный матч
Англия. Кубок (2023/2024), 1/128 финала, повторный матч
|15 ноября, среда
|22:45
|Крэй Вэлли Пэйпер Миллс
|1:6
|Чарльтон
|14 ноября, вторник
|22:45
|Гримсби Таун
|7:1
|Слау Таун
|14 ноября, вторник
|22:45
|Йорк Сити
|2:1
|Честер
|14 ноября, вторник
|22:45
|Форест Грин
|5:2
|Скарборо Атлетик
|14 ноября, вторник
|22:45
|Бертон Альбион
|0:2
|Порт Вейл
|14 ноября, вторник
|22:45
|Аккрингтон Стэнли
|1:2
|Донкастер Роверс
|14 ноября, вторник
|22:45
|Солфорд Сити
|4:4
(4:5)п
|Питерборо Юнайтед
|14 ноября, вторник
|22:45
|Дерби Каунти
|1:3
|Крю Александра
|14 ноября, вторник
|22:30
|Хоршем
|0:3
|Барнсли
Англия. Кубок (2023/2024), 1/128 финала
|5 ноября, воскресенье
|20:30
|Чарльтон
|1:1
|Крэй Вэлли Пэйпер Миллс
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Киддерминстер
|0:2
|Флитвуд
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Слау Таун
|1:1
|Гримсби Таун
|5 ноября, воскресенье
|15:15
|Честерфилд
|1:0
|Портсмут
|4 ноября, суббота
|22:45
|Мэнсфилд Таун
|1:2
|Рексхэм
|4 ноября, суббота
|20:45
|Бромли
|0:2
|Блэкпул
|4 ноября, суббота
|18:00
|Карзон Эштон
|0:1
|Барнет
|4 ноября, суббота
|18:00
|Алфретон
|2:0
|Уортинг
|4 ноября, суббота
|18:00
|Болтон
|4:0
|Солихалл Мурс
|4 ноября, суббота
|18:00
|Эксетер Сити
|0:2
|Уиган Атлетик
|4 ноября, суббота
|18:00
|Лейтон Ориент
|3:1
|Карлайл Юнайтед
|4 ноября, суббота
|18:00
|Херефорд
|0:2
|Гиллинхэм
|4 ноября, суббота
|18:00
|Оксфорд
|2:0
|Мейденхед Юнайтед
|4 ноября, суббота
|18:00
|Ньюпорт Каунти
|2:0
|Олдхэм
|4 ноября, суббота
|18:00
|Суиндон Таун
|4:3
|Олдершот
|4 ноября, суббота
|18:00
|Марин
|1:5
|Хэрроджейт
|4 ноября, суббота
|18:00
|Питерборо Юнайтед
|2:2
|Солфорд Сити
|4 ноября, суббота
|18:00
|Истли
|5:1
|Борэм Вуд
|4 ноября, суббота
|18:00
|Брэдфорд Сити
|1:2
|Уикомб Уондерерс
|4 ноября, суббота
|18:00
|Шрусбери Таун
|3:2
|Колчестер Юнайтед
|4 ноября, суббота
|18:00
|Бристоль Роверс
|7:2
|Уитби Таун
|4 ноября, суббота
|18:00
|Линкольн
|1:2
|Моркамб
|4 ноября, суббота
|18:00
|Саттон Юнайтед
|2:1
|Файлд
|4 ноября, суббота
|18:00
|Рединг
|3:2
|Милтон Кинс Донс
|4 ноября, суббота
|18:00
|Донкастер Роверс
|2:2
|Аккрингтон Стэнли
|4 ноября, суббота
|18:00
|Честер
|0:0
|Йорк Сити
|4 ноября, суббота
|18:00
|Скарборо Атлетик
|1:1
|Форест Грин
|4 ноября, суббота
|18:00
|Ноттс Каунти
|3:2
|Кроули Таун
|4 ноября, суббота
|18:00
|Стокпорт Каунти
|5:1
|Уорксоп Таун
|4 ноября, суббота
|18:00
|Йовил
|3:2
|Гейтсхед
|4 ноября, суббота
|18:00
|Стивенидж
|4:3
|Транмер
|4 ноября, суббота
|18:00
|Чешем Юнайтед
|0:2
|Мэйдстоун Юнайтед
|4 ноября, суббота
|18:00
|Уимблдон
|5:1
|Челтенхэм
|4 ноября, суббота
|18:00
|Кембридж Юнайтед
|2:1
|Брекнел Таун
|4 ноября, суббота
|18:00
|Рэмсгейт
|2:1
|Уокинг
|4 ноября, суббота
|16:30
|Нортгемптон Таун
|1:3
|Бэрроу
|3 ноября, пятница
|22:45
|Шеппи Юнайтед
|0:4
|Уолсолл
|3 ноября, пятница
|22:45
|Барнсли
|3:3
|Хоршем
Англия. Кубок (2023/2024), 1/128 финала, первый матч
|5 ноября, воскресенье
|17:45
|Крю Александра
|2:2
|Дерби Каунти
|4 ноября, суббота
|18:00
|Порт Вейл
|0:0
|Бертон Альбион
Нет завершенных матчей