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Кубок Англии 2025-2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Оливер Майкл
Нортумберланд
41
2
Тэйлор Энтони
Манчестер
47
3
Кавана Крис
Ланкашир
40
4
Поусон Крейг
Южный Йоркшир
46
5
Тирни Пол
Ланкашир
н/д
6
Атвелл Стюарт
Нунатон, Уорвикшир
43
7
Харрингтон Тони
Кливленд
н/д
8
Хупер Саймон
Уилтшир
н/д
9
Брукс Джон
Лестершир
36
10
Халлам Фараи
н/д
н/д
11
Брамалл Томас
Шеффилд
41
12
Бэнкс Питер
Мерсисайд
н/д
13
Робинсон Тим
Западный Суссекс
н/д
14
Мартин Стивен
Стаффордшир
н/д
15
Джиллетт Джарред
н/д
н/д
16
Линингтон Джеймс
Ньюпорт
н/д
17
Смит Льюис
н/д
н/д
18
Корлетт Мэтт
н/д
н/д
19
Барротт Сэмюэл
н/д
н/д
20
Донохью Мэтт
Манчестер
н/д
21
Херцег Адам
н/д
н/д
22
Ингланд Даррен
н/д
н/д
23
Басби Джон
Оксфордшир
н/д
24
Лэнгфорд Оливер
Уэст-Мидлендс
н/д
25
Мэдли Эндрю
Западный Йоркшир
н/д
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