Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Результаты
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Кубок
Команды
Кубок Англии 2025-2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Манчестер Юнайтед
€ 748,70 млн
2
Челси
€ 1,20 млрд
3
Манчестер Сити
€ 1,34 млрд
4
Ливерпуль
€ 864,80 млн
5
Арсенал
€ 1,25 млрд
6
Тоттенхэм
€ 681,50 млн
7
Лестер
€ 110 млн
8
Эвертон
€ 443,45 млн
9
Вест Хэм
€ 277,60 млн
10
Ньюкасл
€ 627 млн
11
Астон Вилла
€ 406,50 млн
12
Кристал Пэлас
€ 474 млн
13
Саутгемптон
€ 137,05 млн
14
Вулверхэмптон
€ 291,25 млн
15
Брайтон
€ 505,50 млн
16
Борнмут
€ 544,70 млн
17
Фулхэм
€ 355,30 млн
18
Бернли
€ 220,30 млн
19
Уотфорд
€ 88,50 млн
20
Ноттингем Форест
€ 497,60 млн
21
Сандерленд
€ 380,93 млн
22
Лидс
€ 358,60 млн
23
Брентфорд
€ 464,60 млн
24
Халл Сити
€ 92 млн
25
Вест Бромвич
€ 59,10 млн
26
Сток Сити
€ 91,45 млн
27
Суонси
€ 90,90 млн
28
Норвич Сити
€ 103,75 млн
29
Шеффилд Юнайтед
€ 124,10 млн
30
Мидлсбро
€ 140,95 млн
31
Дерби Каунти
€ 58,40 млн
32
Ипсвич Таун
€ 182,65 млн
33
Куинз Парк Рейнджерс
€ 48,35 млн
34
Бристоль Сити
€ 72,85 млн
35
Бирмингем Сити
€ 86,45 млн
36
Шеффилд Уэнсдэй
€ 12,10 млн
37
Престон
€ 54,70 млн
38
Барнсли
€ 3,85 млн
39
Блэкберн
€ 36,70 млн
40
Бертон Альбион
€ 4,90 млн
41
Уиган Атлетик
€ 6,30 млн
42
Миллуолл
€ 98,15 млн
43
Ковентри
€ 198,90 млн
44
Чарльтон
€ 23,25 млн
45
Шрусбери Таун
€ 2,48 млн
46
Портсмут
€ 18,60 млн
47
Оксфорд
€ 29,15 млн
48
Блэкпул
€ 12,15 млн
49
Милтон Кинс Донс
€ 6,93 млн
50
Порт Вейл
€ 6,38 млн
1
2
3
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+