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Кубок Англии 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Олд Траффорд
Манчестер
75 731
2
Стэмфорд Бридж
Лондон
41 837
3
Этихад Стэдиум
Манчестер
47 405
4
Энфилд Роуд
Ливерпуль
45 276
5
Эмирейтс
Лондон
60 355
6
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
62 062
7
Кинг Пауэр
Лестер
32 500
8
Хилл Дикинсон
Ливерпуль
52 769
9
Лондон
Лондон
60 010
10
Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл-апон-Тайн
52 405
11
Вилла Парк
Бирмингем
42 788
12
Селхарст Парк
Лондон
26 309
13
Сент-Мэри
Саутгемптон
32 689
14
Мулинекс
Вулверхэмптон
29 450
15
Фалмер
Фалмер
31 876
16
Виталити Стэдиум
Борнмут
10 700
17
Крэвен Коттедж
Лондон
25 700
18
Тюрф Мур
Бернли
22 619
19
Викарэйдж Роад
Уотфорд
19 920
20
Стэдиум оф лайт
Сандерленд
49 000
21
Сити Граунд
Ноттингем
30 602
22
Элланд Роад
Лидс
37 914
23
Брентфорд Коммьюнити
Лондон
17 250
24
МКМ Стэдиум
Кингстон-апон-Халл
25 404
25
Хоуторнс
Вест Бромвич
26 484
26
Британния Стэдиум
Сток-он-Трент
27 740
27
Либерти
Суонси
20 750
28
Кэрроу Роуд
Норвич
27 250
29
Бремэлл Лейн
Шеффилд
33 000
30
Риверсайд
Мидлсбро
35 050
31
Прайд Парк
Дерби
33 597
32
Портмен Роуд
Ипсвич
30 250
33
Лофтус Роуд
Лондон
18 360
34
Эштон Гэйт
Бристоль
21 497
35
Сент-Эндрюс
Бирмингем
30 000
36
Хиллсбро
Шеффилд
39 859
37
Дипдэйл
Престон
22 225
38
Оаквэлл Стэдиум
Барнсли
24 009
39
Пирелли Стэдиум
Бартон-апон-Трент
6 912
40
Ивуд Парк
Блэкберн
31 149
41
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Уиган
25 133
42
Нью-Дэн
Лондон
30 301
43
Сити оф Ковентри
Ковентри
32 000
44
Вэлли
Лондон
27 111
45
Гринхаус Мидоу
Шрусбери
9 875
46
Фрэттон Парк
Портсмут
20 688
47
Кассам Стэдиум
Оксфорд
12 500
48
Вейл Парк
Сток-он-Трент
19 052
49
Блумфилд Роад
Блэкпул
17 338
50
МК Стэдиум
Милтон-Кейнс
22 000
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