Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел аутсайдера АПЛ (3:1)

«Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Кубка Англии победил на выезде «Вулверхэмптон». Команда с последнего места чемпионата Англии забила лишь раз. Ливерпульцы отправляются в следующую стадию.

В двух голах поучаствовали Энди Робертсон и Кертис Джонс. Первый успел потренироваться в «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого в 2017 году.

У «Вулверхэмптона» единственный гол забил Хван Хи Чан.

«Ливерпуль» нанес реванш «Вулверхэмптону» за поражение в чемпионате 3 марта (1:2).

Стадия 1/8 финала Кубка Англии продолжится в субботу и воскресенье. Действующий обладатель трофея «Кристал Пэлас» вылетел из розыгрыша в январе.