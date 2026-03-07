Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел аутсайдера АПЛ (3:1)

«Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Кубка Англии победил на выезде «Вулверхэмптон». Команда с последнего места чемпионата Англии забила лишь раз. Ливерпульцы отправляются в следующую стадию.
В двух голах поучаствовали Энди Робертсон и Кертис Джонс. Первый успел потренироваться в «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого в 2017 году.
У «Вулверхэмптона» единственный гол забил Хван Хи Чан.
«Ливерпуль» нанес реванш «Вулверхэмптону» за поражение в чемпионате 3 марта (1:2).
Стадия 1/8 финала Кубка Англии продолжится в субботу и воскресенье. Действующий обладатель трофея «Кристал Пэлас» вылетел из розыгрыша в январе.
Англия. Кубок. 1/8 финала
Вулверхэмптон - Ливерпуль - 1:3 (0:0)Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Робертсон, 51; 0:2 - М. Салах, 53; 0:3 - К. Джонс, 74; 1:3 - Х. Хванг, 90+1.
Источник: «Бомбардир»