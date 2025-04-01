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Гвардиола уточнил сроки восстановления Холанда

Вчера, 15:05
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что нападающий команды Эрлинг Холанд выбыл на срок 5-7 недель.

«Врачи сказали мне, что Эрлинг Холанд выбыл на срок от пяти до семи недель. Надеюсь, он будет готов к концовке сезона и клубном чемпионату мира», – сказал Гвардиола.

  • Холанд травмировал голеностоп левой ноги в гостевом матче 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1).
  • 24-летний норвежец провел в этом сезоне 40 игр за «Манчестер Сити», забил 30 голов, отдал 4 передачи.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Борнмут Холанд Эрлинг Гвардиола Хосеп
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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1743519859
Да уж...этот сезон Пепа как кошмарный сон,только начали набирать очки так сразу главный бомбардир команды вылетает
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