Гвардиола уточнил сроки восстановления Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что нападающий команды Эрлинг Холанд выбыл на срок 5-7 недель.
«Врачи сказали мне, что Эрлинг Холанд выбыл на срок от пяти до семи недель. Надеюсь, он будет готов к концовке сезона и клубном чемпионату мира», – сказал Гвардиола.
- Холанд травмировал голеностоп левой ноги в гостевом матче 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1).
- 24-летний норвежец провел в этом сезоне 40 игр за «Манчестер Сити», забил 30 голов, отдал 4 передачи.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X