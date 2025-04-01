Гвардиола уточнил сроки восстановления Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что нападающий команды Эрлинг Холанд выбыл на срок 5-7 недель.

«Врачи сказали мне, что Эрлинг Холанд выбыл на срок от пяти до семи недель. Надеюсь, он будет готов к концовке сезона и клубном чемпионату мира», – сказал Гвардиола.