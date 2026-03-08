Реакция Гвардиолы на дисквалификацию

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дисквалифицирован на 2 матча из-за перебора желтых карточек

В гостевом матче 5-го раунда Кубка Англии с «Ньюкаслом» (3:1) он получил «горчичник» во 2-м тайме за споры с резервным арбитром после фола Кирана Триппьера на Жереми Доку.

Предупреждение стало для Гвардиолы 6-й в сезоне – согласно новым правилам, тренеры АПЛ получают дисквалификацию на одну игру после трех карточек и на две игры – после шести.

«Вот что я вам скажу: несмотря ни на что, у нас есть все рекорды в этой стране. У нас есть рекорд по количеству желтых карточек у тренера. Я хочу побить все рекорды – теперь у меня это получилось. Двухматчевая дисквалификация – теперь я отдохну.

Есть вещи, которые я не могу понять спустя 10 лет. Просмотрите действие. Конечно, я буду защищать Доку и свою команду», – сказал Гвардиола.