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Кубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал

Сегодня, 20:24
1

«Ноттингем Форест» уступил на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 0:2 в матче 1/2 финала Кубка Англии.

Голы у гостей забили Рико Льюис на 2-й минуте и Йошко Гвардиол на 51-й.

«Горожане» вышли в финал турнира, где сыграют с «Кристал Пэлас». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 17 мая.

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию до 8 матчей подряд во всех турнирах. Ранее в этом сезоне команда завоевала Суперкубок Англии.

«Горожане» сыграют в финале Кубка Англии в 14-й раз и в 3-й раз подряд. В сезоне-2022/23 они выиграли решающий матч, а в сезоне-2023/24 потерпели в нем поражение.

Англия. Кубок. 1/2 финала

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Льюис, 2; 0:2 – Гвардиол, 51.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Манчестер Сити Ноттингем Форест
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Комментарии (1)
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феникS
1745778833
Финал Мансити-Кристал пэлас. Я за Кристал. Потому что они в этом матче ацтсайдеры. А всем нравятся истории когда аутсайдер БАЦ ! и вдруг победил. Поэтому ---Лестер в 2016 это было круто для всех. Кристал --все ждут победы.
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