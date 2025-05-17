Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Англии. «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финале и завоевал первый трофей в своей истории

Кубок Англии. «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финале и завоевал первый трофей в своей истории

Сегодня, 20:32
3

В финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Матч проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Единственный гол забил Эберечи Эзе на 16-й минуте. На 36-й минуте нападающий «Сити» Омар Мармуш не реализовал пенальти.

«Кристал Пэлас» выиграл первый трофей в своей истории. До сих пор лондонцы побеждали только в турнирах для команд низших английских лиг. Также клуб выигрывал турнир под названием Кубок полноправных членов в сезоне-1990/91, но в нем не выступали некоторые ведущие команды Англии.

«Кристал Пэлас» ранее дважды играл в финале Кубка Англии, но терпел в них поражения.

«Манчестер Сити» в этом сезоне выиграл только один трофей – Суперкубок Англии.

«Горожане» в 14-й раз играли в финале Кубка Англии и потерпели 7-е поражение в решающем матче.

Англия. Кубок. Финал

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Эзе, 16.

Нереализованный пенальти: нет – Мармуш, 36.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии

Еще по теме:
Прогноз на точный счeт матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: Кубок Англии, 17 мая 2025
Кубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал 1
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025
Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Манчестер Сити Кристал Пэлас
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1747503496
Это здорово,когда небольшой клуб нагибает денежных мешков и выигрывает трофей. Гвардиол уже спекся,как в свое время Моуриньо.Нужен отдых Пепу
Ответить
кайрос
1747506268
Красавы Кристал...Болел за них.
Ответить
кайрос
1747506306
Красавы Кристал...Болел за них.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
1
ФотоСтадион «Пари НН» изменит название в новом сезоне
21:27
Мостовой возглавит сборную европейских звезд
21:09
2
РПЛ. «Пари НН» в меньшинстве не смог обыграть «Факел»
21:00
2
Кубок Англии. «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финале и завоевал первый трофей в своей истории
20:32
3
Реакция Карпина на предложение провести матч между сборными России и Медиалиги
20:11
4
Аршавин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с «Оренбургом»
19:21
4
Определился чемпион Первой лиги
19:00
4
Мусаев устроил перепалку с журналистом после победы «Краснодара» над «Оренбургом»
18:47
7
РПЛ. «Химки» на 94-й минуте вырвали волевую победу над «Рубином» в меньшинстве (3:2), у Руденко и Даку по дублю
18:31
13
Все новости
Все новости
Кубок Англии. «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал
27 апреля
1
Кубок Англии. «Кристал Пэлас» выиграл у «Астон Виллы» и вышел в финал в 3-й раз в истории
26 апреля
1
Гвардиола уточнил сроки восстановления Холанда
1 апреля
2
«Манчестер Сити» установил рекорд Кубка Англии
31 марта
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Борнмут» (2:1), Холанд не забил пенальти и травмировался
30 марта
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
30 марта
ВидеоГрилиш напился в дешевом пабе после победы «Сити» над аутсайдером Чемпионшипа
4 марта
2
Известен соперник «Манчестер Сити» по 1/4 финала Кубка Англии
3 марта
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Фулхэма» в серии пенальти
2 марта
13
ФотоФорварду «Кристал Пэлас» наложили 25 швов после столкновения в Кубке Англии
2 марта
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
1 марта
Хусанов – в символической сборной 1/16 финала Кубка Англии
12 февраля
ФотоИтоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля
Кубок Англии. «Астон Вилла» выбила «Тоттенхэм» (2:1)
9 февраля
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
9 февраля
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)
9 февраля
6
Мареска одним словом описал вылет «Челси» из Кубка Англии
9 февраля
Кубок Англии. «Челси» вылетел от «Брайтона» (1:2)
9 февраля
Аморим устроил игрокам «МЮ» полноценную тренировку сразу после вечернего матча с «Лестером»
8 февраля
Реакция Рабинера на дебютный гол Хусанова за «Манчестер Сити»
8 февраля
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
8 февраля
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
8 февраля
6
Аморим признал, что победный гол «МЮ» в Кубке Англии был забит из офсайда: «Но мы заслужили немного удачи»
8 февраля
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел в 1/8 финала, одержав волевую победу над «Лестером» ван Нистелроя (2:1)
8 февраля
Жене Хаверца угрожали убийством ребенка после промаха форварда «Арсенала» в серии пенальти с «МЮ»
13 января
2
Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Арсеналом» по пенальти
13 января
Артета прокомментировал вылет «Арсенала» от «МЮ»: «Люблю своих игроков»
12 января
1
Магуайр оскорбил Хаверца во время матча Кубка Англии
12 января
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 