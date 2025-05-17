Кубок Англии. «Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финале и завоевал первый трофей в своей истории

В финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Матч проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Единственный гол забил Эберечи Эзе на 16-й минуте. На 36-й минуте нападающий «Сити» Омар Мармуш не реализовал пенальти.

«Кристал Пэлас» выиграл первый трофей в своей истории. До сих пор лондонцы побеждали только в турнирах для команд низших английских лиг. Также клуб выигрывал турнир под названием Кубок полноправных членов в сезоне-1990/91, но в нем не выступали некоторые ведущие команды Англии.

«Кристал Пэлас» ранее дважды играл в финале Кубка Англии, но терпел в них поражения.

«Манчестер Сити» в этом сезоне выиграл только один трофей – Суперкубок Англии.

«Горожане» в 14-й раз играли в финале Кубка Англии и потерпели 7-е поражение в решающем матче.

Англия. Кубок. Финал

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Эзе, 16.

Нереализованный пенальти: нет – Мармуш, 36.

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