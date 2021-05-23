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Фернандо Льоренте - статистика

Завершил карьеру
26 февраля 1985 (41), Памплона
#12 | Нападающий
195 см | 90 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
13
1
0
2
0
Наполи
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5 : 1
23.05.2021
Удинезе
58' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
16.05.2021
Сампдория
74' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
5 : 1
11.05.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
08.05.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 2
02.05.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2 : 4
25.04.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0 : 1
21.04.2021
Кальяри
86' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1 : 2
17.04.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 1
10.04.2021
Торино
1' - 65'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 2
03.04.2021
Удинезе
59' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0 : 1
21.03.2021
Лацио
1' - 62'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1 : 1
13.03.2021
Удинезе
1' - 81'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2 : 0
06.03.2021
Сассуоло
1' - 86'
42'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1 : 1
03.03.2021
Удинезе
56' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
28.02.2021
Фиорентина
1' - 77'
73'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2 : 2
21.02.2021
Удинезе
1' - 60'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3 : 0
14.02.2021
Удинезе
1' - 62'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 0
07.02.2021
Верона
1' - 76'
25'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0 : 1
31.01.2021
Удинезе
61' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3 : 1
24.01.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6 : 0
17.01.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 2
10.01.2021
Наполи
68' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 2
06.01.2021
Специя
85' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1 : 4
03.01.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1 : 1
23.12.2020
Торино
71' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2 : 0
20.12.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0 : 4
06.12.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4 : 0
29.11.2020
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1 : 3
22.11.2020
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
4 : 1
17.10.2020
Аталанта
Был в запасе
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