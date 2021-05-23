Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Суперкубок Италии 2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Примера 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Европы 2009/2010 Суперкубок Испании 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008