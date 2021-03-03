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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 03 марта 2021
Милан
03.03.2021, среда, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
90+7'
Ф. Кессье (П)
68'
Р. Бекао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Кессье
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Кессье
90'
+3
Желтая карточка
А. Романьоли
90'
+2
82'
Замена
Самир
️️️️
Р. Перейра
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Кастильехо
76'
71'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
М. Зеегелар
71'
Замена
Уолес
️️️️
Т. Арслан
68'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бекао
Пас отдал
Р. Де Пауль
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Б. Диас
63'
Замена
️️️️
П. Калюлю
63'
56'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Ж. Макенго
54'
Желтая карточка
М. Зеегелар
Замена
С. Мейте
️️️️
С. Тонали
46'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
32'
Желтая карточка
А. Ребич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Уолес
ЦП
24
Джейден Браф
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-1-2-3
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
26
Романьоли
15
Калюлю
16
Тонали
19
Кессье
21
Диас
27
Леау
9
Ребич
70
Кастильехо
3-2-3-1-1
1
Муссо
50
Бекао
33
Бонифази
17
Нуйтинк
2
Молина
4
Зеегелар
7
Де Пауль
30
Арслан
17
Макенго
37
Перейра
90
Несторовски
21
Диас
10
Хеуге
10
Хеуге
21
Диас
16
Тонали
8
Мейте
8
Мейте
16
Тонали
70
Кастильехо
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Кастильехо
37
Перейра
33
Самир
33
Самир
37
Перейра
4
Зеегелар
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
4
Зеегелар
30
Арслан
15
Уолес
15
Уолес
30
Арслан
17
Макенго
12
Льоренте
12
Льоренте
17
Макенго
Остались в запасе
Милан
Удинезе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
24
Джейден Браф
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
Остались в запасе
24
Джейден Браф
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Милан - Удинезе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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