Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джохор
Самуэль Кастильехо
€ 6 млн
Самуэль Кастильехо
Джохор
18 января 1995 (31), Малага
#70 | Нападающий
179 см | 61 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Валенсия» подписала Кастильехо. В прошлом году сорвался его переход в ЦСКА
2022.07.13 12:29
Арустамян – о срыве перехода Кастильехо в ЦСКА: «Агенты потребовали 1 миллион комиссии и почти двукратное увеличение зарплаты игрока»
2021.09.10 00:33
5
ЦСКА может арендовать вингера «Барселоны» Кольядо после срыва сделки по Кастильехо
2021.09.07 12:27
3
«Милан» внес Кастильехо в заявку на сезон после срыва его перехода в ЦСКА
2021.09.07 00:18
1
Sport24: переход Кастильехо в ЦСКА сорвался из-за отказа клуба платить за его аренду
2021.09.06 21:32
8
«Милан» хочет получить 1 миллион евро за аренду Кастильехо. ЦСКА пытается снизить цену
2021.09.06 15:59
3
В Италии сообщили о договоренности «Милана» и ЦСКА по аренде Кастильехо
2021.09.05 08:15
«Милан» не заявил Кастильехо на Лигу чемпионов. Игроком интересуется ЦСКА
2021.09.03 21:12
1
В «Милане» подтвердили интерес ЦСКА к Кастильехо
2021.09.03 16:38
1
Eurostavka: ЦСКА усилится полузащитником «Милана» Кастильехо
2021.09.03 15:39
5
Кастильехо может покинуть «Милан» и вернуться в Примеру
2021.04.28 12:20
1
Полузащитника «Милана» Кастильехо ограбили, угрожая пистолетом
2020.06.09 20:49
1
«Милан» летом могут покинуть 9 игроков
2019.06.03 09:59
6
Лаксальт и Кастильехо – игроки «Милана». Лападула и Бакка покинули клуб
2018.08.17 14:28
9
«Милан» арендует Кастильехо у «Вильярреала»
2018.08.14 09:52
1
«Милану» нужен игрок «Вильярреала» Кастильехо. Испанцы отпустят форварда за 39 миллионов
2018.06.13 22:31
Эмери хочет усилить «Арсенал» игроками «Вильярреала», «Реала Сосьедад» и «Хетафе»
2018.06.02 15:15
2
«Наполи» готов предложить «Вильярреалу» 20 миллионов за Кастильехо
2017.03.25 17:57
Примера. «Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу», пропустив в самой концовке матча
2017.02.19 15:55
Три игрока «Шахтера» вошли в символическую сборную Лиге Европы
2016.04.15 12:01
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+