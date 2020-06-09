Полузащитника «Милана» Кастильехо ограбили, угрожая пистолетом

Хавбек «Милана» Самуэль Кастильехо был ограблен двумя злоумышленниками.

Вооруженное нападение на испанца произошло в Милане. По словам футболиста, грабители навели дуло пистолета на лицо Кастильехо.

Как сообщает Milan News, во время инцидента спортсмен находился в своей машине. У 25-летнего игрока забрали дорогие часы. После случившегося он сразу же обратился в полицию.

В мае этого года в своем доме ограблению вооруженных бандитов подвергся полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли. Грабители украли у футболиста брендовые часы, а также ювелирные украшения его девушки.