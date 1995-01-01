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    Полузащитника «Милана» Кастильехо ограбили, угрожая пистолетом

    Хавбек «Милана» Самуэль Кастильехо был ограблен двумя злоумышленниками.

    Вооруженное нападение на испанца произошло Милане. По словам футболиста, грабители навели дуло пистолета на лицо Кастильехо.

    Как сообщает Milan News, во время инцидента спортсмен находился в своей машине. У 25-летнего игрока забрали дорогие часы. После случившегося он сразу же обратился в полицию.

    В мае этого года в своем доме ограблению вооруженных бандитов подвергся полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли. Грабители украли у футболиста брендовые часы, а также ювелирные украшения его девушки.

    Источник: Инстаграм Самуэля Кастильехо

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